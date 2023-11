Fotbalová Hostouň si v neděli zahraje historický zápas proti Slavii Praha B. Na jejím hřišti v Počernicích jí stačí bodík, aby se stala podzimním půlmistrem České fotbalové ligy A. Nicméně trenéra Dominika Rodingera mrzí, že se nebude hrát na hlavní stadionu Slavie v Edenu, o čemž snil. Pražané tenhle návrh smetli ze stolu.

Sokol Hostouň - FK Motorlet Praha 5:2, ČFL 8. 10. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

„Myslím, že (šéf Slavie) pan Tvrdík má tohle neskutečné. Dokáže vyzdvihnout velké zápasy, ať už mládeže či holek na Slavii. Jejich béčko mělo tento zápas odehrát v Edenu, vždyť hraje druhý tým s prvním. Oba výběry chtějí hrát fotbal, předvádí atraktivní hru a mohl tak ukázat, jaká vlastně ta třetí liga je. Ale na druhou stranu chápu, že tam mají nahuštěný program,“ uznal nakonec Rodinger v rozhovoru pro klubový web, že sešívaní by až moc v klasickém podzimním počasí riskovali kvalitu trávníku.

Vždyť doma je čeká zítra pohárový svátek s Mourinhovým AS Roma,. Později se utká před svými fanoušky také se Servette Ženeva a k tomu přidejte ligové duely s Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví.

Rodinger přesto slibuje, že jeho tým půjde do nedělní bitvy na hřišti béčka Slavie s čistou hlavou. Už proto, že Hostouň vyhlásila, že o postup nemá zájem, není na něj připravena zejména infrastrukturou a zázemím.

Co ho však mrzí, že nešlo duel přehodit na sobotu. „Poslední utkání sezóny máme v neděli, takže ať to dopadne jakkoliv, tak si dáme maximálně oběd a druhý den půjdeme všichni do školy nebo do práce, každý sám. Nebudeme mít možnost společně si užít tento zázračný půl rok,“ štve Rodingera, že rozlučka se bude muset posunout na jiný termín.