Hostouň si v minulosti přijela do Rakovníka pro několik těžkých direktů, ať to bylo na SK nebo na Tatran. U Rakovnického potoka jednoduše nestíhala, ale teď to bylo úplně naopak. Od první minuty bylo vidět, který tým je v pohodě, kde vládne pohoda v kabině, kde se tvrdě trénuje ve vysokém počtu, kde nejsou problémy s výplatami.