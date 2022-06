Pak už bylo šancí poskrovnu. Největší měl hostující Rubeš netradičně nasazený do útoku, když unikl do sóla, ale brankář jeho střelu vyrazil na roh. „Nedáváme góly, tak jsme nasadili dopředu Rubeše, protože se do šance umí dostat. Ukázal to, ale bohužel ji neproměnil,“ mrzelo kouče hostů Pavla Janečka, ale víc mu vadilo, že se nehrál moc dobrý zápas. „Bylo to jako přátelák, bez náboje, bez emocí. Podle mne je to tím, že všichni přijdeme z práce a do utkání se nedostaneme tak jako o víkendu,“ dodal trenér, jehož tým nyní čeká víkendový mač v dalekém Chlumci nad Cidlinou.

Mimochodem velvarskou sestavu zahajují jména tří kluků na Š, to je docela rarita. A to ještě později naskočil Šlegl…

Zbuzany – Velvary 1:1 (1:1). Branky: 10. Agyeman Bismark - 12. Luong Bobby. Rozhodčí: Kovářová - Pekař, Havel. Diváků: 125.

Velvary: Šťovíček – Šimkovský, Šustr, Drozda, Chábera – Kafka (65. Valenta), Bobby, Havránek (75. Stárek), Kott – Vopat – Rubeš (65. Šlegl).

