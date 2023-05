Brankář Pančev skóroval! Pak ale Hostouň zasáhly hromy i blesky. Kdo skončil?

Neskutečným gólem odstartoval zápas České fotbalové ligy v Hostouni, kde domácí brankář Viktor Pančev v 8. minutě skóroval do sítě béčka pražské Dukly výkopem přes celé hřiště. Tragikomický moment domácím ale štěstí nepřinesl. Probudil naopak hosty, kteří do poločasu rozdrtili hostouňské šiky čtyřmi góly a nakonec slavili výhru 5:1. Když připočteme debakl béčka Hostouně v Tuchoměřicích 1:9, asi by zelenobílí tenhle víkend raději vymazali z paměti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sokol Hostouň - DUKLA Praha B 1:5, ČFL, 21. 5. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Kanonýr Deníku Kanonýr Deníku: Pančev gól přes celé kolegovi nepřál: "Musel se cítit hrozně!" Pár vynikajících střelců se o víkendu ukázalo, čtyřgóloví ve Slatině, třígóloví ve Hřebči… Přečíst článek > Byl to šok, když Pančev po pár minutách zápasu vykopl míč, ten skočil a gólman Dukly Šťovíček známý z úspěšného angažmá ve Velvarech, si špatně vyměřil krok a nechal se přehupsnout. Gól, jaký už zřejmě nikdy v kariéře nedostane, ho naštěstí nemusí mrzet, jeho tým totiž paradoxně nakopl a do konce poločasu nastřílel do hostouňské sítě čtyři góly. "Co se stalo? Abych pravdu řekl, je hodina po zápase, já o tom přemýšlím a vlastně nevím. Možná nás ten laciný gól nějak ukolébal, nevím. Selhalo všechno, vůbec jsme nedostali do hry emoce," byl skleslý trenér Hostouně Dominik Rodinger. Nejvíc ho štvalo, že mužstvo takhle degradovalo předešlé dobré zápasy s Plzní B, Domažlicemi či Pískem, kde sice také neuspělo, ale fotbal hrálo slušný. "Pak si lidi řeknou, že se bijeme v prsa, jak skvěle hrajeme a my předvedeme tohle. Přitom celý týden včetně posledního tréninku byl v pohodě, mužstvo se těšilo," vyprávěl Rodinger. Obrazem: Měsíček se vrátil do Velvar a vychytal Zápům cenný bod Měl ještě jednu nepříjemnou informaci. V poločase stáhl ze hry Jurije Habovdu, došlo zřejmě ke sporu a kouč po poradě s asistenty i šéfem klubu Jiřím Hondlem vyřadil Ukrajince z kádru. "Zatím bude v béčku, pak se uvidí. Vedly nás k tomu interní důvody," nechtěl incident pitvat Dominik Rodinger. A přemýšlí už nad duelem na půdě posledního Sokolova. "Domácí když nevyhrají, tak sestupují, čili se musíme připravit o to víc," je jasné trenérovi Hostouně. Hostouň - Dukla Praha B 1:5 (1:4). Branky: 8. Pančev – 19. Douděra, 32. a 39. Hodek (druhá z PK), 45. Hudec, 48. Jelínek. Rozhodčí: Mělničuk. Diváků: 200. Hostouň: Pančev – Bízek, Zahranychnyy, Krunert, Januška (74. De Siqueira), Vlasák, Štětka, O. Fotr (46. Mětějíček), Novák F. (72. Pavi), Habovda (46. Miker), Hucek.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu