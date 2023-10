/FOTO, VIDEO/ Po neúplném 11.kole Fortuna ČFL ve skupině B musí v kabině domácího Slovanu panovat maximální spokojenost. Nejvíce nastřílených branek a proti Sokolu Živanice zisk tří bodů. O tom, že všechny body zůstanou doma, rozhodli Velvarští už v závěru prvního poločasu, kdy oba góly zaznamenal v rozpětí jediné minuty v útoku zaskakující stoper Ondřej Žežulka. Už má sedm gólů na kontě a nikdo v celé ČFL není lepší!

Velvary doma v 11. kole ČFL porazily Živanice 2:0. | Foto: Jan Sláma

Velvarští přitom začali zápas smolně. Brzy se jim zranili obě útočné opory týmu Vopat a Jakab, takže trenér Hašek musel reagovat. Což on dovede: dopředu vyslal stopera Žežulku a muž přezdívaný Žula potvrdil svou formu. Dva góly vměstnal před pauzou do pouhé jedné minutky!

Po přestávce bylo i nadále živo na obou stranách, takže gólmani Spilka ani hostující Čermák se nenudili. Na svá konta si připsali několik obdivuhodných zákroků. Konkrétně, hostující brankář vzal po hodině hry radost z hattricku při zakončení Žežulkovi, když mu doslova ukradl míč z nohy. Stejně tak si vedl při střeleckých pokusech Havránka, Kotta, aby na druhé straně Spilka likvidoval šance Spěváka, střídajícího Holce a Staňka, takže na skóre zápasu se již nic nezměnilo.

Hostující trenér Jiří Krejčí se netajil svým zklamáním: “Odehrajeme celkem dobrý první poločas, až na ten jeho závěr. To jsme v rozpětí minuty soupeři dovolili dvakrát skórovat. Po přestávce jsme se pak snažili něco s výsledkem udělat, ale musím pochválit defenzívu domácích, která odvedla skvělý výkon.”

Zdroj: Jan Sláma

Jeho protějšek domácí trenér Zdeněk Hašek litoval toho, že do přestávky musel kvůli zranění střídat dva hrotové hráče kapitána Vopata a následně i Jakaba: “U Vopata jde o zranění kolena a u Jakaba o poranění hlavy a z tohoto pohledu to bylo složité, ale jsem rád, že jsme nakonec vyhráli a že Žežulka dal dva důležité góly, kterého jsem z postu stopera poslal do útoku. Kluci podali zodpovědný výkon hlavně dozadu, bylo to hodně soubojové utkání, proto jsem nakonec za zisk všech bodů rád.”

Slovan Velvary – Sokol Živanice 2:0 (2:0). Branky: 40. a 41. Žežulka. Rozhodčí: Doubrava. Diváků: 250.

Velvary: Spilka - Rubeš, Žežulka, Richter, Chábera – Leitl (89. Kim), Kott, Šustr, Havránek (89. Škoda) – Jakab (32. Jelínek), Vopat (19. Trávníček, 89. Břeh)

Mojmír Strachota