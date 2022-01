„Mario by to teď měl mít do Hostouně blíž, ale to neřeším. Jsem rád, že mi zavolal a rád jsem se s ním domluvil. Mladých hráčů máme v kádru hodně a potřebujeme také ty zkušené, aby jim pomáhali zlepšovat se,“ řekl Deníku předseda klubu Jiří Hondl, jehož klub začne trénovat v pondělí 10. ledna.

„Mám z příchodu Maria Ličky velkou radost, zabije nám dvě mouchy jednou ranou. Bude působit v roli mého kolegy, ale samozřejmě pokud bude potřeba, tak by byl hřích nevyužít i jeho zkušeností a kvalit na hřišti,“ prohlásil kouč Dominik Rodinger, který od Ličky očekává i pomoc s individuálním rozvojem hráčů.

Lička jako někdejší opora Baníku či Slavie bude nejen hrát, ale v pozici hrajícího asistenta trenéra vystřídá Tomáše Marka. Ten už na podzim hrával jen v B týmu, teď ale zkusí odmakat celou zimní přípravu a na vrátit se do třetí ligy v plné parádě. „Dohodli jsme se hlavně kvůli odchodu zkušených hráčů Dosoudila, Trappa, Brejchy a zranění Jirky Kabeleho, který byl nucen podstoupit operaci. Měl bych klukům pomoci hlavně v kabině, při trénincích a možná i v jarních mistrovských zápasech. To bude hlavně záležet na mém zdravotním stavu, formě a rozhodnutí trenérů,“ prohlásil někdejší borec Kladna, Plzně či Ostravy.

FOTO, VIDEO: Hradec zaskočil Velvary v úvodu, hostům pomohl návrat k jistotě

NEPŘÍTELE RADĚJI ZÍSKALI

Zajímavý příchod se povedl Jiřímu Hondlovi do útoku. Adam Fotr z Motorletu ho tak dlouho štval ve vzájemných soubojích, kde neustále skóroval, až se šéf Sokola rozhodl ho přetáhnout. A uspěl. „Někdy to tak musíte udělat, získat nepřítele do svých řad,“ směje se Hondl.

Kromě Lička a Fotra přijde ještě na testy devatenáctiletý Adam Knobloch a povolení trénovat se Sokolem má i velký talent Tempa Praha Dominik Šmerda (roč. 2004). U něho se však bude pravděpodobně jednat jen o „zkušenou“ mezi chlapy a v březnu se vrátí zpět do dorostu Tempa. V přípravě dostanou šanci se ukázat i dva mladí hráči z B mužstva – Petr Študent a Marek Dědeček. Další posily jsou zatím v jednání, ale tým také někteří borci opouštějí. Už po skončení podzimu se rozloučil hráč základní sestavy Jan Pavlík, do Dukly se vrací nadějný Daniel Dostál, za větším herním vytížením míří do Přední Kopaniny Tomáš Mejdr (s Hostouní bude dál trénovat) a leoš Gajdošík se stěhuje zpět domů na Moravu a zřejmě přejde do Zlína.

Aktuální kádr Hostouně:



Brankáři: Viktor Pančev, David Tetour



Obránci: Marek Dědeček, Petr Hovorka, Karel Charvát, Lukáš Kosík, Javier Neruda, Andriy Zahranychnyy, Kyrylo Shkyria



Záložníci: Adam Fotr, Zdeněk Hucek, Jiří Kabele, Adam Knobloch, Michal Kubáň, Vojtěch Mentberger, Ondřej Soukup, Dominik Šmerda



Útočníci: Tomáš Dočekal, Štěpán Hájek, Jiří Miker, Adam Vlasák