Kudrna byl vůbec zajímavou postavou zápasu. Někdejší gólman právě Hostouně chytá aktuálně za béčko Králova Dvora a v neděli zaskočil za chybějící kolegy.

Zápas se rozhodoval ve druhém poločase. Ten začali lépe hosté, Kraus měl dvě velmi dobré šance, jenže neuspěl ani po skvělé kombinaci a centru, jenž netrefil hlavou ideálně.

Po hodině hry domácí kouč Rodinger vystřídal a živá voda jeho týmu pomohla k vzepětí. Vlasáka vyčapal Kudrna, Lička pálil nad, neuspěl ani Dočekal, ale pak si zaběhl za obranu Miker a jeho oblouček sice stoper Novák doběhl na čáře, ale už ho kopl jen do vlastní sítě – 2:1.

Hořký návrat Jeslínka do Kladna, rád by ale klub pomohl dotlačit do ČFL

Blízko vyrovnání byl Krátký, když brankář Pančev nebezpečně operoval s míčem (a nervy Hostouňáků) u vlastní klece. Ale situaci zvládl a v 83. minutě měl při závaru i kus štěstí. To Kraus z jasné pozice napálil jen tyčku a dorážející Kubeš sice uspěl, ale stál v ofsajdu.

Vzápětí se povedla křídelní akce domácím a Januška zblízka završil skóre na 3:1.

„Jsme šťastní, hlavně jsme konečně zase hráli doma v Hostouni na trávě, tady se cítíme nejlépe a můžeme porazit kohokoliv. Někdy nám to také nevyjde, je to prostě i o štěstí, ale dnes to klaplo, dali jsme třetí gól a zlomili je,“ upozornil hrdina zápasu Jiří Miker i na to, že první dvě domácí utkání odehrál tým na umělce na Zličíně.

Trenér hostů Tomáš Šilhavý prohlásil, že tabulkově je rozdíl sice velký, ale soutěž je vyrovnaná a rozhodují detaily. „My dnes šance nedali, dokonce ani Martin Kraus, na něhož jindy spoléháme. Domácí ano, proto vyhráli,“ řekl Šilhavý, podle něhož neuspěl jeho tým hlavně ve chvílích, kdy se zápas lámal. „Něco jsme nedali, něco neuhlídali, proto jsme prohráli. V Hostouni se nám to stalo podruhé, to je pravdu, ale skutečně rozhodující maličkosti. K nám se to otočilo před týdnem čelem, teď zády,“ připomněl zásah proti Varům v nastaveném čase.

Syn reprezentačního trenéra uznal, že se hrál moc pěkný duel, i když pro jeho tým se zlým koncem. „Hřiště prý bylo v sobotu ještě pod vodou, takže chválím domácí, že ho dali dohromady, protože plac byl výborný. A fotbal dobrý, bohužel pro nás s hořkým koncem,“ dodal Šilhavý.

Jiří Miker si lebedil, podle něj si tým musí užít, že porazil druhý tým tabulky. „Co víc chtít, krásná neděle!“ radoval se rychlík, který zatím v Hostouni střelecky spíš mlčel, ale vypadá to, že se začíná chytat. „Dva góly jsem tady v jednou zápase ještě snad nedal, trochu jsme se s koncovkou trápil. Ale na jaře do bude lepší,“ slíbil a do smíchu přešel, když ho trenér Dominik Rodinger chytil s příjemnou výčitkou, že před druhým gólem Miker hartusil, že dlouho nedostal vůbec žádnou přihrávku. A že když dělá, co mu kouč řekne, pak je teprve funkční!

Už vážněji Jiří Miker pokračoval, že ČFL je jinde než první a druhá liga, ale i tady se musí o body bojovat. Hostouni se to teď začalo dařit. „Pak se i líp trénuje, líp se sem chodí. V Hostouni je to fajn, ale bez výher to není ono. Teď se to snad otáčí,“ přeje si borec, který si dvěma góly dal příjemný dárek k sobotním 24. narozeninám.

A přiznává bez mučení, že by se ještě někdy rád do nejvyšší soutěže podíval. „Z třetí ligy to není nic lehkého. Buď musíte podávat obrovské výkony a tým vyhrávat, aby si vás někdo všiml. Takže deset dvanáct gólů za půl sezony a pak by třeba možnost byla. Uvidíme, co se mi povede,“ usmál se hrdina nedělního hostouňského podvečera.

Hostouň – Králův Dvůr 3:1 (1:1). Branky: 37. a 67. Miker, 86. Januška - 19. Kraus. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 200.

Hostouň: Pančev – Zahranychnyy, Novák, Kosík, Hucek (60. Pantič) – Neruda (70. Skhrya), Lička (78. Januška), Freisinger, Vlasák – Miker (78. Fotr), Hájek (60. Dočekal).

Králův Dvůr: Kudrna – Dvořák, Novák, Kilián, Holý – Osvald, Beňo, Kraus, Tvaroh (85. Jákl) – Kubeš, Krátký.