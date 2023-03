/FOTOGALERIE/ Na zápas v Českých Budějovicích asi dlouho fotbalová Hostouň nezapomene. Rozhodčí Černý jí vyloučil hned dva hráče, Bízka dokonce už v první minutě! Zachraňující se tým domácích navíc kopal pokutový kop a i díky tomu vyhrál ve druhém jarním kole ČFL 2:0.

ČFL: České Budějovice (v černobílém) porazily doma Hostouň 2:0. | Foto: Lukáš Horníček

Jihočeši moc bodů nemají, ale Hostouň porazili i podruhé v sezoně. Hlavní postavou byl mladý útočník Libor Bastl hrající o posunutí do ligového áčka. Byl rozdílovým borcem, dal před půlí první branku a po přestávce z penalty skóre jistil.

Ale zpět do první minuty zápasu, kdy si hosté pořádně zavařili. Bízkovi zaběhl hráč, píchl si míč a zadák už při skluzu pohyb nezastavil – jasná červená karta. Nicméně Hostouň se nedala. Hráči byli dobře vyspalí, protože mužstvo přenocovalo díky vstřícnosti klubového bosse Jiřího Hondla v jihočeské metropoli, a přes oslabení se jali útočit. Jenže koncovka nebyla jejich silnou zbraní. Neprosadil se ani hlavní kanonýr Adam Vlasák, jehož v zimě Budějky zkoušely a měl tak o speciální motivaci postaráno.

Jak už to ve fotbale bývá, když nedáte šance, obvykle dostanete gól sami. Bastl těsně před půlí převzal průnikovou přihrávku a nedal Tetourovi naději – 1:0.

Ani to ještě zelenobílé nesrazilo úplně, začátek druhé části zase patřil jim a do 72. minuty sahali po vyrovnání. Pak ale přišel definitivní zlom: přetažený míč mohli domácí poslat do sítě, ale faulem zlikvidoval jejich šanci Habovda. Rozhodčí ho vyloučil a přidal i druhý trest, pokutový kop. Bastl z něj skóre zpečetil.

„V osmi už jsme neměli sílu s tím něco udělat, ale celkově musíme hráče za nasazení i fotbalovost pochválit. Přestože byli od první minuty v deseti, opravdu hráli výborně a většinu času diktovali tempo, toho si my trenéři ceníme. Dnes nám to jen nepadalo do branky, bohužel i tohle se ve fotbale stává,“ hodnotil zápas trenér Hostouně Dominik Rodinger.

České Budějovice B – Hostouň 2:0 (1:0). Branky: 44. a 73. Bastl (druhá z PK). Rozhodčí: Černý. ČK: 1. Bízek, 72. Habovda (oba H).

Hostouň: Tetour – Bízek, Kosík, Krunert, Hucek – Januška (77. D. Novák), A. Fotr (62. Miker), F. Novák, Habovda, Neruda (62. Zachranychnyy – Vlasák (82. Drul).