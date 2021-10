Po hodně smolné prohře s Vltavínem brankou z penalty v poslední minutě se fotbalisté Hostouně vydali do jámy lvové, chodského doupětě v Domažlicích. Místní třetiligový klub platí už roky za elitu ČFL, v posledních týdnech ho ale ochromil nečekaný výsledkový výpadek. Hoši od Folmavy na něj zapomněli, v kabině si slíbili, že hiň sa hukáže, a hukázalo: Hostouň ve vyrovnaném duelu přehráli 3:1, když vítězný gól padl až čtvrt hodiny před koncem.

Sokol Hostouň - Vltavín Loko Praha 2:3, FORTUNA:ČFL, 10. 10. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Hosté přitom začali zápas dokonale. Po nacvičené akci se dostal do zakončení Miker a potvrdil, že už ve střelecké formě je – 0:1. Pro domácí to byl šok, Hostouň se ujala taktovky, ale jen do času. Domažlice se z krize brzy dostaly, výbornou hrou si vynutily tlak, ale měly i dost štěstí, protože jim unikl Neruda a podle hostů byl jednoznačně faulován. Penalty se ovšem nedočkali, sudí Aubrecht měl jiný názor a místo toho za chvíli ukázal do středu po vyrovnání Mužíka, pro něhož to byl již jedenáctý zásah v sezoně.