Po půlhodině hry nezvládli fotbalisté Hostouně během pěti minut hned tři situace před svou brankou a hosté z Domažlic ukázali, proč jsou jedním ze žhavých favoritů České fotbalové ligy A. Vyhráli tak u ruzyňského letiště 3:0 a stáhli manko jak na stále ještě první Hostouň, tak na druhou Slavii B, jež pouze remizovala s Českými Budějovicemi.

Sokol Graham Oghenekaro Etemike stíhaný Václavem Svobodou se snaží probít přes Petra Mužíka, ten dal (Hostouni třetí branku mj). Přihlíží sudí Petr Kolátor. // Hostouň - Jiskra Domažlice 0:3, ČFL 4. 11. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

„Naše výsledky trochu předběhly skutečnou výkonnost týmu, ale dnes jsme to nezvládi hlavně v hlavách,“ vyslovil domněnku trenér Hostouně Dominik Rodinger, jehož tým držel senzačně neporazitelnost až do minulého zápasu v Táboře, ale teď prohrál podruhé v řadě. „Naši kluci nemají zdaleka tolik odehráno, co jejich domažličtí protivníci. A v takových zápasech tohle rozhoduje,“ pokračoval Rodinger, jehož tým se zhroutil ve 28. minutě. To dostal míč za obranu Došlý, akci sice zpomalil, ale pak perfektně levačkou pověsil míč na místo určení.

Domažlice se dostaly do laufu a za dvě minuty skóroval kanonýr Jedlička po přesném centru. Vše pak vyšperkoval Mužík nádherným průnikem zkoprnělou obranou zelenobílých…

Ti přitom měli první šanci zápasu, to střílel A. Fotr, a také po přestávce se mohli dostat trochu do role. Jenže to by musela gólem skončit Bízkova hlavička nebo aspoň únik Kostky.

Na druhé straně měli hosté také dvě tutovky, ale i oni už měli kanóny vyprázdněné.

„Koncovka nás teď trochu opustila, to je mrzuté, protože se zápasem by se pak třeba dalo něco udělat. Nicméně je třeba uznat, že Domažlice předvedly vyspělý výkon a vyhrály naprosto po zásluze,“ uznal Dominik Rodinger.

Bude se hrát v Edenu?

V posledním kole půjde o korunu podzimního půlmistra, první Hostouň jeden na půdě Slavie B, která ztrácí jen dva body. V Hostouni by si přáli, aby sešívaní dostali zápas na hlavní plochu Fortuna Areny v Edenu pro 20 tisíc diváků. Slavia tam ve čtvrtek hostí Mourinhův AS Roma, a kdyby se o pár dnů později odehrálo na trávníků finále podzimní části ČFL, pro talentované hráče by to byl zážitek. „A také odměna za to, co fotbalu obětují. Za mě je to dobrá myšlenka a co mluvím s lidmi i ze Slavie, podle nich byl na zápas Slavia B – Hostouň přišlo klidně i tři tisíce lidí. Kdy jindy než teď do takové arény podobný zápas nasměrovat?“ ptá se Dominik Rodinger.

Slavii každopádně čekají kromě zápasu s Římem i duely ligové a v Evropské lize ještě švýcarský Servette Ženeva. To by mohla být překážka.

Hostouň – Domažlice 0:3 (0:3). Branky: 28. Došlý, 30. Jedlička, 32. Mužík. Rozhodčí: Kolátor. Diváků: 200.

Hostouň: Pančev – Kosík, Křenek (59. Freisinger), Mládek (59. Klimenda), Januška (70. Kostka), Štětka, A. Fotr (46. O. Fotr), Etemike, Novák (46. Zahranychnyy), Charvát, Hucek.