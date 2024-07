close info Zdroj: Bohumil Kučera zoom_in Gólman Pančev likviduje bravurním zákrokem šanci hostí z Vyšehradu // Sokol Hostouň - Slavoj Vyšehrad 3:0 // příprava 20. 7. 2024 (Kněževes)

Byl rád, že se prosadili ofenzivní hráči. Manu skóroval i ve svém druhém vystoupení, Etemike po krátké nemoci dal rovněž branku, Siqueira ukázal, že neumí jen přihrávat.

V Hostouni hraje aktuálně spousta nových hráčů, které Dominik Rodinger představil blíž. Z Portugalska dorazil Baldé, jen má skvostnou minulost v akademiích Sportingu Lisabon a Glasgow Rangers, ale dlouho fotbal nehrál, takže se teprve uvidí, zda dostane šanci. S obráncem Jakubem Uhlířem z Dukly už je naopak dohoda na světě, to samé s Vítem Kolářem z Admiry. „Výborný středopolař, jehož jsem chtěl dva roky,“ hlásí Rodinger.

Krajním hráčem je Maxmilián Kytka, jemuž skončila smlouva v Liberci, ale je po operaci kolena. Mladíci Rampa a Kotík bojují o místo, druhý jmenovaný má k Hostouni blízko i proto, že pochází ze sousední Jenče.

Žižkovu patří gólman Simon Slanina, který byl naposledy ve Velvarech. Takže se rýsuje zajímavý souboj dvou kvalitních brankářů, protože Viktor Pančev svou pozici bude chtít udržet. „Po odchodu Valína do Povltavské jsme tenhle post vyřešit museli a kluci si to rozdají férově,“ říká Rodinger a na otázku, zda nemá brankář platný kontrakt na Žižkově, odpověděl: „Nevím to, možné to je. My každopádně v Hostouni máme jasná finanční pravidla a přes ta se nikdy nevydáme, pan Hondl (předseda klubu) je v tomhle směru velmi rozumný. Vždycky se dá jednat a přebrat třeba jen část platu hráče,“ uvažuje nahlas Dominik Rodinger.

Podle něj by třetí liga neměla být profesionální soutěží, kde hráči berou 25 tisíc korun měsíčně a víc. „Tahle liga má podle mne sloužit k tomu, aby hráče posouvala a zároveň by už měli začít vnímat, co budou dělat po kariéře, která nebude trvat věčně a jen minimum fotbalistů se díky ní zajistí do konce života. Čili najít si k fotbalu třeba nějakou brigádu, vzdělávat se. Tohle v Hostouni funguje výborně,“ dodal trenér Sokola.

Sokol Hostouň - Slavoj Vyšehrad 3:0 (1:0). Branky: 5. Manu, 55. Siqueira, 80. Etemike.

Hostouň (1. poločas): Pančev - Čížek, Uhlíř, Mládek, Charvát, Manu, Egbe, Klimenda, Siqueira, Hucek, Neruda.

Hostouň (2. poločas): Slanina - Bízek, Rampa, Kotík, Mládek (62. Baldé), Januška, Klimenda (62. Kytka), Etemike, Kolář, Novák, Siqueira (62. Šmerda).