/FOTOGALERIE/ Přetěžkého soupeře hostili v neděli fotbalisté Hostouně. Béčko Plzně před týdnem v ČFL porazilo i jasně první Slavii B a kvalitu potvrdili také na stadionu Vojtěcha Zeithamla, kde vyhráli 3:0. Domácí litovali šancí za bezbrankového stavu.

ČFL: Hostouň (v zelenobílém) opět doma prohrála 0:3, výhru si veze Viktoria Plzeň B.

Plzeň v Hostouni potvrdila velkou sílu, nastřílela zelenobílým tři góly, nicméně zápas se zdaleka nemusel vybíjet tímto směrem, lépe totiž začali Sokolové. Jenže z tlaku v prvním poločase se jim povedlo vytěžit nejvíc tyčku napálenou Januškou. „Ten zápas byste nemusel ani psát. Stačilo by vzít ten minulý s Povltavskou, zmáčknout na klávesnici počítače Ctrl C a Ctrl V a máte hotovo. Nedáme prostě nic, ani z největších závarů nedotlačíme míč do brány. Ve druhé minutě nastavení se k nám Plzeň dostane, míč spadne na Čížkovu ruku a z penalty rázem prohráváme,“ kroutí nevěřícně hlavou trenér Hostouně Dominik Rodinger.

V přestávce naplánoval, jak se má mužstvo pokusit o zvrat, ale přišla 46. minuta, roh Plzně a Vach hlavičkuje na 0:2.

„Něco chystáte, věříte si na standardky, které Plzeň brání hůř, a pak to neuhlídáme sami. Měli jsme i tak další šance, ale gól prostě nedáme. Jakoby se po skvělém podzimu všechno spiklo proti nám, protože kromě Budějovic nikdo nebyl lepší než my, spíš naopak. Ale máme výpadky a za ty krutě platíme. Nemáme aktuálně mentalitu na to, abychom zápasy uměli otáčet. Také příliš často dostáváme góly brzy po sobě, na tom musíme hodně zapracovat,“ plánuje Dominik Rodinger.

Jeho tým v závěru dostal ještě podobně jako s Povltavskou ránu z milosti, třetí gól. „Je to tak, ale jdeme dál, nepoložíme se. Kluci makají, psychika jim sice pochopitelně vadne, ale my to zlomíme,“ věří trenér Hostouně.

Sokol Hostouň – Viktoria Plzeň B 0:3 (0:1). Branky: 45. Fišer, 46. Vach, 88. Oravec. Rozhodčí: Flade. Diváků: 200.

Hostouň: Pančev – Charvát (46. Bízek), Čížek, De Siqueira (23. Januška), Egbe, Fotr (65. Etemike), Hucek, Kokeš (65. Křenek), Mládek, Paulizzi, Venancio.