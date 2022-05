Jinak byla Admira po celé utkání nebezpečnější, ale gól nedala ani jeden. Šance buď zahodila, nebo nechala vyniknout brankáře Pančeva, na jaře velkou oporu zelenobílého celku.

Hostouň vyhrála po třetí v řadě a na jaře vyválčila už 18 bodů, to je jasně nejvíc za její tříleté působení v ČFL a nejvíc ze všech týmů! Na podzim měla pro srovnání bodů pouze devět.

"Dnes jsme prolajdali první poločas a v kabině jsem musel udělat bouřku, jakou jsem v Hostouni ještě neudělal. Pomohlo to, po přestávce už jsme hráli dobře, ale klobouk dolů i před soupeřem. Na to, že byl hodně oslabený, hrál výborně. Jsou to bojovníci, válečníci a těžko se proti nim hraje. Ale povedla se nám nacvičená akce a jsem rád za Hájčuse (Hájka), že rozhodl právě on. Jsme ve fázi, kdy náhradníci jdou na hřiště a naši hru vylepší. Což je rozdíl oproti podzimu, kdy bychom takovýto zápas prohráli," byl s jistý trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Toho mrzí jen slabší návštěva 200 diváků. "Křížíme se s derby "S", to není dobře. Měli bychom ustoupit a hrát v jiném čase, protože i náš zápas by si zasloužil aspoň o stovku diváků víc, když se nám teď daří," dodal.

Hostouň - Admira Praha 1:0 (0:0). Branky: 64. Hájek. Rozhodčí: Vychodil – Tupý, Krupka. Diváci: 217.

Hostouň: Pančev – Zahranychnyy, Charvát, Štětka, Kubáň - Freisinger - Barbara (69. Kosík), Hucek (69. Novák), Lička (61. Contreras), Fotr - Dočekal (61. Hájek).