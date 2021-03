Hostouň sází na lavičce na mladé pušky. Od loňského léta tam šéfuje mladý progresivní hlavní kouč Dominik Rodinger a nyní se vedle něj postaví ještě o tři roky mladší asistent Jan Kočí. Je mu teprve 30 let, na trenérském poli se však pohybuje už rovnou dekádu a prošel několika zajímavými štacemi. Zejména ve Slavii, kde byl u nejmenších nadějí klubu osm roků. Předtím působil jako hráč i trenér v Tempu Praha, které roky drží vysokou úroveň výchovy talentů. Jako hráč pak Kočí kopl třeba v Českém Brodu, Slavii, Motorletu, Podolí či Měcholupech.

„Na dobré věci si je třeba počkat a tady to platí dvojnásobně. Netajím se tím, že vedle sebe chci klidně, v některých aspektech, zkušenějšího a lepšího trenéra, než jsem já,“ prohlásil na klubových stránkách Sokola Hostouň Dominik Rodinger, který u Kočího nejvíc respektuji jeho trenérskou práci s míčem, na níž se specializuje i se svou trenérskou školou Next Level.

Ve Slavii Praha Kočímu jako trenérovi prošlo rukama hned několik hráčů, kteří už dnes hrají nebo nakukují do prvního týmu sešívaných, aktuálních českých fotbalových králů. „Jako velké plus beru také to, že se známe velmi dobře osobně s celou jeho rodinou,“ dodal Dominik Rodinger, který bydlí necelý kilometr od nového spolupracovníka, atak budou mít k debatám o zlepšení hostouňského prvního týmu ideální předpoklady.

Povede se jejich dílo?

Fotbalisty Sokola Hostouň povede duo Dominik Rodinger (vpravo) a Jan Kočí.Zdroj: Sokol Hostouň

Realizační tým Sokola Hostouň:



Dominik Rodinger (hlavní trenér)

Jan Kočí (asistent trenéra)

Martin Charvát (trenér brankářů)

Lucie Fortuníková (fyzioterapeutka)

Josef Husák (masér)

Lukáš Horníček (vedoucí mužstva)

Dále je externím členem Jakub Lebloch (datový analytik), který úzce spolupracuje s trenérským štábem.