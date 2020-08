Pátý tým loňské nedohrané sezony ČFL ze Živanic byl pro Hostouň moc těžkým ořechem a přejel ji 7:1. Hlavně první půle se nekompletním hostům nepovedla a padli v ní 0:6.

Sokol Hostouň - Meteor Praha 2:1 (0:1), příprava 29. 7. 2020 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Hostům pomohla v úvodu tyč, ale pak už by jim nebyla nic platná ani svěcená voda. Dokonce to hodně připomínalo některé podzimní mistráky, v nichž Hostouň inkasovala mraky gólů během pár úvodních minut. Tady to bylo od 10. do 14. minuty 4:0… Až to naštěstí domácí trochu ukolébalo, přesto ještě dvě krásné gólové akce do závěru poločasu přidali. Po obrátce už Hostouň příval gólů zastavila, Kabele z penalty snížil, ale poslední slovo zase patřilo domácím a tentokrát jejich penaltě, po níž Štěpánek uzavřel hattrick.