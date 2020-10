V 7.kole Fortuna ČFL ve skupině B bylo zřejmé, že velvarský Slovan půjde proti béčku Dukly od prvních minut za vítězstvím, což se také stalo a tým plný kladenských odchovanců zdolal 3:1.

Velvary (v modrém) v ČFL porazily Duklu Praha B 3:1. Foto: Roman Mareš | Foto: Roman Mareš

Šéf Velvar David Vedral přesto litoval: „Škoda, že jsme do poločasu neproměnili celou řadu šancí a nevedli větším rozdílem. Tím nemám na mysli jen Vopatem neproměněnou penaltu, ale i to, že hostující brankář Šťovíček se několikrát vyznamenal. Po přestávce už to bylo podstatně lepší a tři body zůstaly naprosto po zásluze doma,“ ulevilo se Vedralovi.