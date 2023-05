V dohrávce 20. kola Fortuna ČFL ve skupině B nedal Slovan Velvary hostujícímu brozanskému Sokolu šanci pomýšlet na zisk bodů, vyhrál přesvědčivě 3:0 a upevnil si tak skvělou druhou příčku v tabulce.

Derby ČFL, skupiny B: Velvary (v modrém) - Brozany 0:1. | Foto: David Vedral

Do vedení šli domácí po kombinaci Chábera - Kott, od kterého následoval centr a Jakab hlavičkoval přesně do šibenice. Do přestávky snaha obou týmů o změnu skóre narážela na dobrou defenzívu.

Šok pro hosty přišel krátce po přestávce, kdy Jakab z vlastní poloviny poslal do brejku Vopata a ten přesným zakončením nedal brozanskému gólmanovi Němcovi šanci úspěšně zakročit - 2:0!

V 64. min. mohli Brozanští výsledek korigovat, kdy zprava utekl střídající Čada, přihrál pod sebe na Krátkého, jehož střelu z 10 metrů reflexivně domácí brankář Štefan zlikvidoval. V otázce zakončení složil reparát střídající Schneider, když v 74. min. z hranice velkého vápna nejdříve střílel půl metru nad, aby o chvíli později přesnou ránou nedal hostujícímu brankáři šanci zasáhnout a stanovil tak konečný účet utkání na 3:0.

Domácí trenér Zdeněk Hašek byl po utkání více než spokojený: "Byli jsme svědky kvalitního fotbalu. Škoda, že jsme do přestávky nevyužili další šance, abychom do druhé půle šli s náskokem minimálně 2:0. Po přestávce jsme prokázali fotbalovou kvalitu, hlavně v zakončení."

Hosté ? Nikomu nebylo do řeči, když gestem naznačili, že k zasloužené výhře domácích nemají co říct.

Slovan Velvary - Sokol Brozany 3:0 (1:0). Branky: 36. Jakab, 47. Vopat, 81. Schneider. Rozhodčí: Nenadál.

Velvary: Štefan - Šimkovský, Drozda, Rubeš (65. Duong), Chábera - Jakab (65. Schneider), Kott (84. Diaby), Šustr (84. Šlegl), Březina (65. Havránek) - Vopat - Richter

Mojmír Strachota