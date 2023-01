Hostouň zahájí přípravu oproti jiným celkům trochu později, až 16. ledna. Kouč si je jistý, že sedm týdnů tvrdé přípravy plus sedmička přípravných zápasů postačí. „Máme tam velká a zvučná jména (Slovan Bratislava, Sparta B, dorost Slavie), takže uděláme maximum pro to, abychom všechno odehráli s grácií a zároveň se dobře připravili na jarní sezonu,“ říká kouč.

Změn v kádru v téhle zimě moc nečekejte. Ovlivnit je mohou dva odchody, protože Adama Vlasáka zkouší druholigový Prostějov a Davida Štětku slovenské Michalovce. Pokud by uspěli, pak by Hostouň musela reagovat, i když má široký kádr.

Vrátili se do něj i hráči z hostování ve Slaném, tedy trio Sadyk, Houdek a Kubáň. Spolupráce se Slaným byla oběma stranami hodnocena kladně a zřejmě se ještě rozšíří. Hráči, kteří se v Hostouni v přípravě neprosadí do užšího kádru, odejdou do divizního klubu. Ten navíc na doporučení Dominika Rodingera převzal bývalý hráč Hostouně, mladý trenér Václav Laušman (34 let).

Slaný mění trenéra, Nového nahradí v boji o záchranu ex-hostouňský útočník

Mladí trenéři a Hostouň – tam vůbec hledejte znamínko: rovná se.

Posuďte sami. Rodingerovi i jeho asistentovi Jiřímu Jeslínkovi je 35 let. A do Ruska odcházejícího Maria Ličku nahradí další asistent Viktor Freisinger, jemuž je dokonce teprve dvacet! Důvod je ten, že kvůli zraněním už nemůže hrát na sto procent fotbal. „Vím ale, co dělám. Je to charakterově zdravý kluk, umí pracovat s videem, umí jazyky, vidí hru jako málokdo a chce se trenéřině do budoucna věnovat. Je mladý, ale my si v Hostouni moc na věk nehrajeme. Buď máte co předat, naučit, poradit anebo ne,“ má jasno Rodinger.

Co se týče dalších změn v kádru, výraznou ztrátou bude kanonýr Štěpán Hájek. Jeho minutáž se už tenčila, a tak vezme jinou výzvu. Góly střílel za Hostouň pět roků a hlavně v divizi se mu dařilo.

Naopak se vrátí velmi talentovaný Dominik Šmerda, jehož loni Hostouň pustila na hostování do ligového dorostu Mladé Boleslavi. Teď už by měl být členem kádru zelenobílých.