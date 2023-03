Zajímavě obsazený byl brankářský post. Domácí vsadili na Četverika, který byl celý leden na přípravě právě ve Velvarech. Nakonec se vrátil a Slovan místo něj získal z Teplic Grümanna. A aby to byl pikantní souboj, tak Zdeněk Hašek poslal do brány právě jeho.

V první části měl na umělce v sousedství slavných Stínadel mnohem víc práce Červerik. A vedl si skvěle! Neuspěli proti němu Richter, Vopat dvakrát Korejec Dongha, šanci měl i Schneider. „Možná Červerikovi pomohlo, že už naše kluky trochu zná, každopádně jsme se neprosadili a to bylo pro vývoj zápasu dost důležité. Pro mne je však podstatné, jaký výkon kluci podali. A že poznali, že i proti tak silnému celku mohou dominovat na míči a být lepší,“ aspoň trochu těšilo Zdeňka Haška.

Po pauze jeho tým vyrobil chyby a domácí trestali. Nejdříve unikli s trochu štěstí do sóla, hráč obešel i Grümanna a ten fauloval. Z penalty se prosadil velký teplický talent Vachoušek.

Když v 64. minutě chybovali hosté v rozehrávce a potrestal je druhým gólem Emmer, vypadalo to už hodně bledě, ale brzy snížil po centru ze strany Drozda. „Bohužel jsme se pak už do soupeřovy pevné obrany nedostali a vyrovnat se nepovedlo. Zaplatili jsme za chyby a neproměňování šancí, fotbal takový někdy je. A my asi v první části urazili jeho hlavního boha,“ dodal Zdeněk Hašek.

Teplice B – Velvary 2:1 (0:0). Branky: 49. Vachoušek (PK), 64. Emmer – 66. Drozda. Rozhodčí: Šmat. Diváků: 150.

Velvary: Grümann – Šimkovský (79. Valenta), Drozda, Rubeš (64. Kim Jinuk), Chábera – Šustr (62. Šlegl) – Kim Dongha (62. Duong), Kott, Richter, Schneider (79. Březina) – Vopat.