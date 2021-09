Hostouň začala smolně, když se zranila její opora a nejzkušenější hráč Petr Trapp, ale Hovorka ho nahradil a tým si vzadu vedl velmi slušně. "Trapíno nám pochopitelně chybí hodně a uděláme maximum, aby se co nejrychleji uzdravil. Ale Hovi ukázal, že si umí na šanci počkat a zahrál výborně," chválil trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Problémy má jeho tým obvykle hlavně v koncovce, tentokrát však v 60. minutě Hájek prokázal svůj instinkt kanonýra, který prokazoval zatím hlavně v divizi. Našel si volný míč a mířil přesně. Sokol tak konečně v pátém utkání sezony zabral naplno. "Za Štěpána Hájka jsem strašně rád. Opravdu čekal na gól strašně dlouho, ale v tréninku jde příkladem, pomáhá i mladým hráčům, jako trenér se na něj mohu spolehnout. Jednu šanci zase nedal, ale druhou už ano a snad mu to pomůže i psychicky," doufá Rodinger.

Toho potěšil celý tým, který čtyři dny po těžkém pohárovém duelu s ligovými Pardubicemi ukázal stejně dobrý výkon a soupeři nedal mnoho šancí. "Zápas patřil nám. Kluci do něj dali, co tam občas chybělo a naopak ve středu v poháru toho bylo přehršel - tedy emoce a srdce," těšilo Rodingera a aodmítl, že by se obával dalšího nepovedeného výsledku. "Ne, já byl spíš klidný. Ale za kluky jsem rád, výsledky už je asi trochu tlačily a teď se uvolní. Tohle byl suverénní výkon," dodal Dominik Rodinger.

Hostouň – Povltavská FA 1:0 (0:0). Branka: 60. Hájek. Rozhodčí: Ulrich – Šimeček, Trojan. Diváci: 300.

Hostouň: Tetour – Zahranyčnyj, Kosík, Trapp (11. Hovorka), Charvát - Hucek, Kubáň (90. Mejdr), Pavlík, Kabele – Hájek (64. Miker), Vlasák (90. Neruda).