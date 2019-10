„Už je to pro nás frustrující. Z devíti prohraných zápasů jsme minimálně v pěti sahali na body a nemáme je,“ přiznal deku na týmu jeho trenér Ivan Pihávek.

Na co už si nechtěně zvykl, Hostouň inkasovala přes všechna varování už v první desetiminutovce a ve 21. minutě už to bylo dokonce 2:0. Naštěstí hned za minutu naběhl na pěknou přihrávku Kabele a snížil. Zeleným to vehnalo sílu do hlav i těl a od té chvíle byli lepším mužstvem. Několikrát sahali po vyrovnání a po přestávce se jim to po parádní akci Laušmana a zaváhání brankáře Švihoříka povedlo.

Bohužel už za pět minut po souboji spadl na zem Dosoudil s protihráčem, navzájem se atakovali a přišla žlutá karta. Pro stopera Hostouně však už byla žlutá (první za protesty), a tak musel předčasně do kabin.

Víc než půlhodinové oslabení zvládala Hostouň dobře, a když už přišla šance, výborně zasáhl brankář Czechowski. Jenže dvě minuty před koncem přišla jeho smolná chvíle, když si centr z rohu sám vrazil do brány a zápas byl rozhodnut. „Domácí trenér mi poděkoval za darovanou výhru a já musím říci bohužel. Domácí nejsou v pohodě, my toho mohli využít a místo toho jsme jim cestu za výhrou ulehčili. Jsou to pro nás těžké chvíle,“ přiznal Ivan Pihávek.

Domažlice – Hostouň 3:2 (2:1). Branky: 7. Kraml, 21. Došlý, 88. Czechowsky (vla.) – 22. Kabele, 51. Laušman. Rozhodčí: Severýn. ČK: 56. Dosoudil (H). Diváků: 420.

Hostouň: Czechowsky - Antl, Trapp, Dosoudil, Hovorka Zahranychnyy (46. Kolmistr), Marek, Šustr, Kabele – Laušman (63. Baratynskyy), Hájek (57. Krupička).