„Mě tedy Dukla docela naštvala. Kdybychom s ní alespoň hráli v nějaké pokročilejší fázi přípravy, tak to beru, ale naši kluci sotva začali a byli na hřišti vlastně poprvé,“ mračil se předseda Hostouně Jiří Hondl, jehož klub už na podzim čelil jinému špičkovému týmu druhé ligy Jihlavě a také neměl šanci.

To trenér jeho týmu Ivan Pihávek bral nabitou Duklu s nadhledem. „Mě to nezaskočilo. Je ale fakt, že jsou v jiné části přípravy, my zatím děláme jen tu hrubou. Proto máme s pohybem zatím potíže a lehkonohý soupeř toho využíval. A byl tam i rozdíl v kvalitě, proto je výsledek takový. Přesto nemá cenu věšet hlavy,“ mávl rukou kouč.

Hostouň se držela do poločasu, kdy inkasovala jen od Slováka Gábora, to ale byli na hřišti ještě zkušení Trapp, Dosoudil (zranil se) a Marek. Po přestávce přišlo na plac více mladých a ti stíhali méně. „To mě trochu mrzí, protože by měli být víc pohybliví a více do toho šlápnout, ukázat srdce bojovníka. Aby se třeba víc přiblížili základní sestavě,“ kritizoval Pihávek mladší borce.

To na druhé straně hodně dobře válel jiný mladík, Tomáš Kott. Odchovanec Kladna si za Duklu kopl i první ligu a proti Hostouni, která o něj kdysi také jevila zájem, zářil. Sklidil několik pochval od kouče Skuhravého a nakonec dal i gól. „Bylo vidět, že Hostouň teprve začíná. A my ve středu dali šestku i prvoligové Příbrami,“ usmál se Kott, na něhož s klubovou šálou dohlížel z hlediště hrdý táta Karel a také někdejší hráč i kouč Dukly Jan Suchopárek.

Hrdinou zápasu byl ale Dominik Preisler, který větral pravou stranu Hostouně a dal čtyři branky!

Hostouň představila i některé nové hráče. Místo brankáře Kudrny, jenž má hodně pracovních povinností, získala Jaroslava Rojíka z Klatov a nechytal špatně. Dalším je Ondřej Brejcha z Vyšehradu a mladý Radek Smékal z Prostějova. „Rojík se jeví slušně na tréninku, ale otázku brankáře teprve budeme řešit, uvidíme. Na Smékalovi bylo vidět, že nedělal ještě hrubou přípravu, takže pohybově vynikl,“ chválil Pihávek, který dál bude sázet hlavně na dřinu v přípravě s důrazem na sílu, která v soubojích některým chybí. „Proti Dukle to bylo hodně vidět.“