Nutno dodat, že tentokrát remízy litovala spíše Dukla, protože klidně mohla mít i jiné střelce než Hrubeše. Ale těm čtyři až pět tutovek lapil skvělý gólman Měsíček.

V průběhu utkání si oba celky vytvořily celou řadu šancí a to, že se ukazatel skóre zastavil na stavu 3:3 přispěl i hostující brankář Šťovíček. Blíž k zisku tří bodů byli přece jen hosté, to by ovšem Cienciala musel proměnit pokutový kop, který mu zlikvidoval domácí gólman. A tak se naplnilo ono známé nedáš, dostaneš! Ani ne po pěti minutách dovršil Kafka poslední trefou svůj hattrick (63.).

“Objektivně vzato, juniorka Dukly byla po celý zápas lepším týmem. My jsme naštěstí dokázali zužitkovat šance, které jsme si vytvořili,” řekl po závěrečném hvizdu předseda domácího Slovanu David Vedral.

“Myslím si, že se hrál velmi dobrý fotbal. Škoda, že jsme za stavu 3:2 nedokázali využít nabídku pojistit své vítězství z nařízené penalty a za to nás hned na to Velvarští potrestali vyrovnáním,” litoval ztráty bodů trenér Dukly Aleš Majer, který Hrubeše postavil do základu i další odchovance SK Kladno Kotta a Jeřábka. I oni hráli výborně. .

Slovan Velvary – Dukla Praha B 3:3 (1:2). Branky: 26., 55., 63 Kafka – 35., 37., 59. Hrubeš. Rozhodčí Pilný. Diváků: 170.

Velvary: Měsíček – Valenta (77. Kulhavý), Drozda, Šustr, Šimkovský – Havránek, Luong (81. Moravec), Duong (68. Chábera), Tenkl – Vopat - Kafka.

Mojmír STRACHOTA