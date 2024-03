Do sezony vstoupili fotbalisté Hostouně v srpnu těsným vítězstvím 1:0 nad rezervou Českých Budějovic, na začátku jara ale schytali od stejného soupeře shodnou porážku. Středočeši mohli jít na jihu republiky rychle do vedení, prosadit se však nedokázali a ve druhé půli inkasovali gólem Gantogtokha. Největší možnost na vyrovnání skončila jen na tyči, a tak si svěřenci trenéra Dominika Rodingera neodvezli z půdy soupeře ani bod.

16. kolo ČFL A: SK Dynamo České Budějovice B - Sokol Hostouň 1:0. | Foto: Lukáš Horníček

Fotbalisté Hostouně zakončili podzim na fantastickém druhém místě tabulky ČFL A a na vedoucí béčko Slavie jim chyběl pouhý bod. Během zimy ale trenéru Rodingerovi a jeho realizačnímu týmu přibyly trable a vrásky na tváři. Tým opustil Andriy Zahranychnyy a zranění vyřadila ze základní sestavy kapitána Lukáše Kosíka, obránce Tomáše Mládka a Davida Štětku a záložníka Diega Siqueiru.

Ze zmíněných hráčů se do startu jara stačili dát do pořádku jen Mládek, který nechyběl v základní jedenáctce, a Siqueira, jenž naskočil do zápasu proti Českým Budějovicím v 80. minutě z lavičky.

Středočeši ale ani s oslabenou sestavou nezačali první utkání v jarní části špatně. Trápili se ovšem v koncovce, což bylo pro osud utkání klíčové. „Byl to zápas o tom, kdo dá gól. Bohužel jsme to byli my, kdo dostal zbytečnou branku,“ mrzelo hostujícího trenéra Rodingera.

Rozhodující moment zápasu se odehrál v 58. minutě, kdy se prosadil domácí Tuguldur Gantogkh. „Prohráli jsme souboj ve středu pole před vápnem, kde jsme se snažili míč vypíchnout v situaci, která rozhodla o utkání,“ okomentoval klíčovou situaci Rodinger.

Jeho svěřenci se pak ještě snažili o smazání ztráty, jenže v rozhodující chvíli trefil Etemike hlavou po rohovém kopu jen tyč. „Jinak jsme si toho ve druhém poločase moc nevypracovali,“ mrzelo hostouňského trenéra.

Ten byl o něco spokojenější s prvními pětačtyřiceti minutami. „V prvním poločase to bylo lepší, měli jsme tam šanci hned na začátku utkání a poměrně často jsme se dostávali do situací, které jsme chtěli v zápase vyvolávat,“ hodnotil.

„Budějovice hrozily z brejků, které mají nechutné, ale držel nás Panči (brankář Pančev). Celkově ale bylo hodně cítit, že se hrálo po měsících na trávě. Pro oba týmy stejné, ale našemu způsobu hry a klukům celkově to samozřejmě dělalo velké problémy, i když hřiště nebylo tak špatné,“ připojil Rodinger.

Na poslední čtvrthodinu hry poslal na hřiště i jedinou hostouňskou posilu zimy – šestadvacetiletého brazilského záložníka Vitoria Venancia. Ani ten ale nepomohl hostům prolomit nulu v kolonce vstřelených branek.

„Jedeme dál, čeká nás velmi těžká Admira, kde se budeme snažit urvat body. Dynamu gratulujeme k vítězství a nule vzadu,“ zakončil hodnocení prvního jarního utkání Rodinger. Jeho svěřenci se představí na hřišti Admiry v neděli 10. března od 10:15.