Už v sobotu dopoledne vstoupí fotbalisté Hostouně po úspěšném podzimu do jarní fáze třetí ligy. V ČFL, kde jim ve skupině A patří druhá příčka, budou usilovat o udržení nejlepší trojky. Využít ovšem nebudou moci trojici hráčů, která v klubu skončila, změnou navíc prošel i realizační tým trenéra Dominika Rodingera. Jedinou posilou v zimním okně zůstává brazilský fotbalista Vitor Venancio Gomes.

Trenér Hostouně Dominik Rodinger. | Foto: Sokol Hostouň

Hostouňští odstartují jaro v sobotu 2. března od 10:30 na půdě béčka Českých Budějovic. Do hry už budou moci nasadit i jedinou posilu zimního přestupového období. „Jde o zkušenějšího fotbalistu, který hrál druhou ligu ve Finsku, takže by neměl mít problém se začleněním. Mluví perfektně anglicky, ale je vidět, že mu zatím dělá problém náš styl a rychlost hry. Má čas, dostane prostor a uvidíme. Podepsal smlouvu na rok a půl s tím, že si v létě vyhodnotíme jeho působení a doladíme další budoucnost,“ uvedl k angažování Vitora Venancia Gomese trenér Rodinger. Další možné příchody přitom nevyloučil.

Jinak ale v Hostouni počítali ztráty, které se nakonec zastavily na čísle tři. Tou nejzásadnější je odchod Andriye Zahranychnyye, který se rozhodl upřednostnit práci a rodinu a nově bude působit v nižší rakouské soutěži v týmu St. Martin SC.

Mužstvo opustil rovněž brankář Tomáš Kolodziej, kterému skončilo hostování ze Slavie, a záložník Šimon Drda. Toho vedly k ukončení působení v Hostouni studijní důvody. Blízko byl i přestup Tomáše Mládka, který se však před odchodem na testy do Vlašimi zranil. Neúspěšní byli i zájemci o služby Davida Štětky, který bude nadále oblékat dres Sokola.

„Problém je, že nám vypadli kromě Andyho Zahranychnyye na delší dobu čtyři hráči základní sestavy. Když půjdeme postupně, tak první šel na operaci s kolenem kapitán Lukáš Kosík, poté hned první či druhý trénink se zranil Tomáš Mládek. Další týden se nám při tréninku zranil na čtyři týdny Diego a minulý týden na šest týdnů Štětka. Je to velmi citelná ztráta a vlastně jsem v očekávání, jak na to tým zareaguje,“ říká ke stavu týmu Rodinger.

Proměnou před jarem prošel i jeho realizační tým. Začátkem února v něm nečekaně skončil asistent trenéra Štěpán Kučera. Jeho pozice zůstává zatím neobsazená. Po zdravotní pauze se naopak vrací do masérského týmu klubu Josef Husák.

I s jeho pomocí bude chtít Hostouň navázat na fantastický podzim. Zimní příprava ale výsledkově nedopadla úplně podle představ – Sokol si ze šesti duelů odnesl jen jednu výhru, dvakrát remizoval a hned třikrát padl.

„Podzimními výsledky jsme si na sebe upletli hodně velký bič, to je jasné. Ale tím, že nám vypadli zranění hráči, musíme se o to víc semknout a zkusit do posledního kola trápit další týmy okolo nás. Největším favoritem budou Domažlice, to tak prostě je a ty udělají všechno pro to, aby soutěž vyhrály. My se chceme prezentovat dobrým fotbalem. Osobní a týmový cíl si dáme skončit do třetího místa. To bych bral jako obrovský úspěch. Dále beru jako osobní výzvu v létě někoho posunout do ligového fotbalu,“ vyhlásil trenér Rodinger.

Jeho svěřenci se poprvé představí na domácím trávníku v sobotu 16. března proti Královu Dvoru. Do té doby je ještě čeká zápas na hřišti Admiry Praha.