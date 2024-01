Fotbalová Hostouň má za sebou extrémně vydařený podzim v ČFL, který zakončila na druhém místě tabulky o pouhý bod za béčkem pražské Slavie, a i na jaře se bude snažit dosáhnout až na úplný vrchol. Za vytyčeným cílem vykročili svěřenci trenéra Dominika Rodingera prvním přípravným zápasem zimy v pátek odpoledne na Zličíně, kde soupeře z Pražského přeboru přetlačili 3:2.

Fotbalisté Hostouně odehráli první zimní přípravný zápas proti Zličínu, který porazili 3:2. | Foto: Lukáš Horníček / Sokol Hostouň

„Zličín byl na první utkání velmi dobrý soupeř, soubojový a s velkou chtít hrát na samé hranici agresivity,“ ocenil soupeře z nižší soutěže hostouňský trenér.

Jeho tým vykročil do utkání přímo ideálně a už v páté minutě šel do vedení, když se trefil Adam Fotr. Po půlhodině hry přidal druhou branku Viktor Freisinger a vše nasvědčovalo tomu, že Středočeši potvrdí roli favorita.

Jenže krátce před poločasovou přestávkou snížil zličínský Tomáš Plánička a Hostouň šla do druhého dějství jen s jednogólovým náskokem. Ten navýšil v 54. minutě Tomáš Mládek, ale domácí opět našli odpověď. O 20 minut později se prosadil Ivan Merta a až do konce byl osud zápasu otevřený. Hostouňští si však vítězství na úvod přípravy vzít nenechali.

Rodinger po pauze: Pomůže Hostouni další Brazilec? A co říká Haškovi u repre?

„Do utkání jsme šli s tím, že chceme hlavně vyhrát a zkusit dát do hry nové prvky, které v tréninku děláme. Dali jsme krásné tři branky, měli ještě asi šest stoprocentních šancí, ale bohužel jsme je nedali,“ hodnotil hostující trenér Rodinger.

„Naopak jsme dostali góly z věcí, které plynuly z nezápasového chování a podcenění soupeře. To se nám s trenéry hrubě nelíbilo a budeme to klukům na zápasovém hodnocení velmi vyčítat. Hlavně gól do šatny,“ neodpustil si kritiku.

Bývalý reprezentant se zapletl do sázek. U mě skončil, řekl šéf Hostouně

Hostouňský kouč poslal na posledních deset minut do zápasu také Argentince Tadea Paulizziho, který se vrátil do týmu po půlroční pauze. Vrásky na čele pak mohlo Rodingerovi přidělat lehké zranění obránce Klimendy. „To je jediná kaňka. Snad bude v pořádku,“ uvedl šestatřicetiletý trenér k jeho stavu.

Fotbalisté Hostouně odehrají další přípravný zápas příští pátek od 18 hodin na "domácí půdě", resp. UMT v Rynholci. Tam přivítají středočeské Velvary, které ve druhé skupině ČFL drží první místo a stihli posbírat ještě o dva body více než Sokol.