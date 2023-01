Útočník Adam Vlasák vstřelil na podzim sedm branek a nepřekvapilo, že si ho před Vánoci vyžádaly na krátký test prvoligové České Budějovice. K dohodě však nedošlo, a tak se šikovný forvard přesouvá o dost dál, do moravského Prostějova. Ten hraje druhou nejvyšší soutěž a odchovanec Slavie to nyní bude zkoušet až do 27. ledna právě tam. Pak se uvidí co dál.