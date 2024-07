Ještě před zápasem zaujala zpráva z kladenského magistrátu, jehož vedení v čele s primátorem Milanem Volfem navrhne zastupitelstvu, aby fotbalistům zvýšilo dotace, když se jim povedlo postoupit do třetí ligy. I na městě vidí, že klub je aktuálně zdravý i zevnitř a dělá kroky dopředu.

Na trávníku to po těžkých trénincích posledních dnů nebylo tak jednoduché, navíc Aritma skončila v uplynulém ročníku divize A vlastně stejně jako Kladno, tedy druhá. „A ukázala nám svou sílu. Na začátku nedotáhli nějaké brejky, které vznikly i naší nesehraností, navíc hraje organizovaně a je silná v soubojích,“ uznal kvalitu soka trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Jeho tým si nakonec dvě tutovky vytvořil, ale tu první kanonýr Jakab doslova zavraždil, když obešel i gólmana a pak místo technické rány kolem beka zvolil bombu…do spojnice. Po dalším Houhově skvostném pasu naopak ukázal pohodu Šíma a i ve druhé přípravě tak zaznamenal gól.

Druhá jedenáctka začala velmi dobře a brzy přidala po přestávce další dvě branky. V obou měl prsty Korejec Shi Dae Hwan. Nejdřív potáhl bleskovou akci, předal Jankovskému a jeho centru dopravil na místo určení Trnovec – pro Tepličáka je to první branka v dresu SK. Následně perfektně utekl z půlky Šnobl, nekrkal a předal dokonale Korejci – i on má za sebou střeleckou premiéru.

Pak už tempo upadlo, jednu efektní robinsonádu musel vytáhnout z klobouku i brankář Kladna Smrkovský, jeden nechtěný pád pro změnu ukázal asistent trenéra Jaromír Šilhan při zpracování míče (přes úsměvy kamarádů to muselo dost bolet…), ale skóre se už nezměnilo.

„Do zápasu jsme šli z opravdu velké zátěže a bylo to vidět. Zase ta první půle byla lepší, přece jen hráči co hrají od začátku se mentálně dovedou na zápas nachystat o něco lépe než pak když jdou z lavičky. Ale zátěž jsme měli v plánu, další bude následovat v Blšanech, kde máme v pátek i sobotu po třech trénincích a v neděli trénink a zápas,“ řekl Zdeněk Hašek.

Do Blšan už nepojedou všichni hráči, kteří nastoupili do přípravy, což se ale netýká cizinců. Všechny tři, tedy Korejce Park Se Ho a Shi Dae Hwana i Nigérijce Alphonsuse Chukwuebuku Dikeho si Hašek v týmu nechá minimálně na podzim a uvidí, jaký posun jsou schopni udělat.

Naopak mladý Matyáš Bartoš šanci nedostal stejně jako už zkušenější Vladimír Procházka a dlouholetá opora David Čížek.

Bartoš vracející se z Liberce potřebuje při svém mládí herní praxi a vzhledem k tomu, že nastupuje na právnickou fakultu, bude mít na podzim asi jiné priority než fotbal. „Rozhodli jsme se ho pustit do Doks, ale pomocí GPS ho budeme fyzicky dál sledovat, je to pořád velký talent. Že jde právě do Doks je součástí plánu, že budeme chtít klubům na Kladensku pomáhat a táhnout za jeden provaz. Konkrétně Doksy výborně pracují s mládeží a z toho může těžit i Kladno,“ míní Hašek.

U Čížka pouze zkonstatoval, že v klubu končí a hledá si angažmá. U Procházky se nabízí návrat do Hřebče, kde už loni hrál a zanechal tam výbornou stopu.

SK Kladno – Aritma Praha 3:0 (1:0). Branky: 41. Šíma, 49. Trnovec, 53. Shi Dae Hwan.

Kladno (I. poločas): Naiman – Hrubeš, Rubeš, Rendla, Fojt – Kozel, Buneš, Pospíšil, Houha – Jakab, Šíma.

Kladno (II. poločas): Smrkovský – Borák, Kolářský, Hrdlička, Jankovský – Dike – Eichler, Kalina, Trnovec – Šnobl, Hwan.