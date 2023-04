Bude hrát první s druhým, ale bodový rozdíl je obrovský, aktuálně činí dvacet bodů. Přesto fotbalisté Slovanu Velvary ve své historické sezoně udělají všechno pro to, aby hrdého lídra tabulky ČFL B srazili. Vždyť chybělo málo a Viktorku Žižkov porazili už na podzim, nakonec z toho byla v parádní fotbalové atmosféře remíza 0:0.

Vedoucí tým ČFL Viktorie Žižkov hostil Slovanu Velvary (0:0). | Foto: Jan Sláma

Pro Velvary to bude po pohárových lahůdkách se Slavií Praha či Baníkem Ostrava další divácky atraktivní bonbonek. Vždyť Viktoria Žižkov patří mezi nejslavnější české kluby. Zlaté zažívala za první republiky, kdy proháněla pražská „S“, získala svůj jediný mistrovský titul (1928) a slavný spisovatel Karel Poláček o ní napsal nádhernou knížku Muži v offsidu s kibicem Načeradcem, srdcaři Habáskovými či vdovou Ouholičkovou.

Znovuzrození zažil po Sametové revoluci, kdy ho tehdejší majitel Vratislav Čekan vytáhl na světlo ligovým ramp, ale nutno podotknout, že mu pomáhal i nechvalně proslulý šíbr Ivan Horník, jehož metody Karel Poláček naštěstí neznal, zato se jejich zpracování ujali s úspěchem komici Josef Lábus a Petr Čtvrtníček. Hlášky typu: „Ten fotbal se sám neudělá“ nebo „Vám se ten fotbal jako líbil?“ v českém fotbalovém prostředí zdomácněly.

Nová žižkovská éra je spojena i s hezkými věci. Třeba tu řádila budoucí legenda Karel Poborský, mužstvo si zahrálo evropské poháry, kde málem porazilo i Chelsea (Petr Vrabec zahodil penaltu a zápas skončil 0:0), dvakrát opanovalo Pohár ČMFS v roce 2002 bylo dvě minuty od dalšího titulu, ten zhatil svou brankou slávista Pavel Kuka.

Speciální salonek V.I.P.

I proto bude návštěva z hlavního města tak vzácná a Velvarští ji přivítají se vší parádou. „Když jsme byli na podzim na Žižkově, pohostili nás ve V.I.P. salonku, takže jsme jejich vedení přichystali to samé. A když budou chtít zůstat posedět po zápase, budou vítáni. Nicméně je jasné, že zápas chceme vyhrát! Už na podzim nám tam chyběl kousek, ale hlavně to byl perfektní zápas ve vynikající divácké kulise,“ vybavuje si předseda Slovanu David Vedral podzimní remízu 0:0.

Fanoušky Žižkova čekají Velvary v sobotu na svém stadionku, připraví jim i samostatný sektor a pro zachování klubu budou na místě složky státní i městské policie. „Připraveny budou, ale já jsem si jistý, že bude vše v klidu, pro nás je tenhle zápas fotbalovým svátkem,“ dodal David Vedral, jehož klub nikdy tak vysoko, jako je teď, v českých soutěžích nebyl.

Jak se nitky propojují?

Žižkov nese i jistou kladenskou stopu. Jeden z jeho trenérů Václav Kotal byl asistentem Jaroslava Šilhavého v době, kdy SK Kladno válelo v I. lize. Kondičním trenérem se stal v zimě někdejší hokejista Kladna, bývalý mistr světa do 20 let Tomáš Horna.

A trenérem brankářů Viktorky je pak Václav Winter, jenž za Kladno čapal v úvodu století ve 2. lize. Ten je vůbec zajímavou postavou, protože je svázán s oběma kluby. Gólmany totiž připravuje jak Viktorce, tak právě velvarskému Slovanu. „Jezdí k nám jednou až dvakrát týdně a trénuje naše kluky Jakuba Štefana, Jana Grümanna a Tomáše Holuba z béčka,“ jmenuje David Vedral.

Přidejme ještě dva Kladeňáky. První je vlastně původem Žižkovák – to je úspěšný trenér Miroslav Koubek. Vyučoval i aktuálního kouče Slovanu Zdeňka Haška, který sám na Žižkově prožil dvě zajímavá období. Při prvním ji dovedl k postupu do II. ligy (2015), při druhém (2020) už atakoval chvíli i postupové příčky do nejvyšší soutěže.

Pro něj bude sobotní duel asi nejspeciálnější. Nenechte si ho ujít ani vy.