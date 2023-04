Fotbalisté Slovanu Velvary si v ČFL upevnili průběžné druhé místo. V Mladé Boleslavi vyhráli 2:1, přestože s domácím béčkem prohráli úvodní poločas.

ČFL B, 22. kolo: FK Mladá Boleslav B - Slovan Velvary (1:2), 15. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

Coňkův nákop z půlky hřiště totiž ve 12. minutě sklepl hrudí Alhassan, vybíhající brankář Štefan byl u míče pozdě a Matěj Malý dal do opuštěné brány svůj první gól za dospělé. V zápise o utkání označil rozhodčí za autora gólu nepochopitelně Vaníčka, navíc údajně ve 27. minutě.

To už měla ve skutečném zápase Boleslav B dvě přežité šance. Jáchym Šerák nadvakrát zkrotil ránu letos šestnáctigólového Ladislava Vopata ze sólového průniku, ještě více ho protáhl odraženým míčem po rohu Lukáš Březina.

Velvarům to klaplo hned zkraje druhého poločasu. Domácí si počínali nedůrazně v soubojích kolem velkého vápna, Richter prostrčil míč jesličkami a Jakub Šimkovský ho tváří v tvář Šerákovi zvedl pod břevno. Povzbuzení hosté dál útočili, střídající Petr Šlegl ještě neuspěl pokusem o kop škorpiona, ale po hodině hry již špičkou kopačky z voleje usměrnil do sítě Vopatův centr. Sám Vopat tentokrát gólové konto nerozšířil, v 67. minutě hlavičkoval zblízka po pěkné souhře Kotta s Richterem nad.

„Bylo to velmi kvalitní utkání, nebyla to taková válka, jak někdy v ČFL bývá,“ konstatoval trenér hostů Zdeněk Hašek. „Obě mužstva chtěla hrát fotbal, domácí byli v první půli lepší, nám se vyplatily změny o poločase a otočilo se to. Máme technické hráče a chtěli jsme domácí přečíslovat z křídelních prostorů. V posledních minutách už jsme ale těžko dodýchávali,“ narážel velvarský kouč na závěr, který patřil béčku Mladé Boleslavi a jeho tahounu Jakubu Vlčkovi.

V 73. minutě zachránilo hosty břevno při jeho nádherných nůžkách a střídající Mašek, kterého kouč Malura šetřil pro nedělní ligu pouze na poločas, pak hlavičkovou dorážku umístil zblízka na horní síť. Vlček nepropálil Štefana ani ze dvou dalších tvrdých střel, poté v 84. minutě vybídl do uličky Maška, ale ten po kličce brankáři z těžkého úhlu zakončil do boční sítě.

„Soupeř byl výborný, hrál kombinační fotbal. Nepohlídali jsme si vstup do druhého poločasu a neudrželi vedení, což soupeře nakoplo. Posledních dvacet minut jsme zase tlačili, bohužel jsme svoje šance neproměnili,“ uvedl asistent trenéra mladoboleslavského béčka Adrian Vizingr.

Mladá Boleslav B – Slovan Velvary 1:2 (1:0)

Branky: 12. Malý – 47. Šimkovský, 61. Šlegl. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 2:3. Diváků: 80. Střely na bránu: 5:8. Rohy: 5:8.

Mladá Boleslav B: Šerák – Rulc, Coňk, Leitl – Látal, Dohalský (78. Vostřel), Alhassan, Tichý – Vlček, Malý (46. Mašek), Vaníček (67. Hradec).

Velvary: Štefan – Rubeš (46. Schneider), Drozda, Chábera – Šimkovský, Richter (73. Havránek), Šustr, Kott, Březina (28. Kim) – Vopat (86. Duong), Jakab (46. Šlegl).