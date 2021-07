Hostouň musela od začátku dobývat branku o soutěž níž hrajícího protivníka, který se spolehl hlavně na dobré bránění v bloku. Vlasákovi se ho ale obranný val povedlo do půlky překonat a byl z toho vítězný gól. „Jsem rád, že jsme dobře bránícího soupeře otevřeli tak brzy,“ těšilo kouče Hostouně Dominika Rodingera.

Jeho tým po pauze ještě zvýšil na 2:0 Gajdošíkem z penalty, ale trenér přiznal, že poté, co tréninky přestal navštěvovat Kamil Kulhavý (má zájem odejít do Benešova), se Sokol shání usilovně o náhradu do středu pole. „Koukáme se i do zahraničí a uvidíme, co se povede nebo nepovede. Posílit střed ale potřebujeme,“ uznal Rodinger a vyloučil, že ještě nedávno velká opora klubu Tomáš Marek, nyní jeden z Rodingerových asistentů, už kopačky oprašovat nebude. Ani když bude nejhůř. „Myslím, se už plně sžil s novou pozicí na lavičce, kde mě příjemně překvapuje,“ chválí Marka Rodinger.

Hostouň – Aritma Praha 2:0 (1:0). Branky: 14. Vlasák, 74. Kabele (p.)

Hostouň: Tetour – Hovorka (78. Neruda), Pavlík, Skhyria, Charvát, Zahranychnyy (64. Mejdr) – Mentberger (46. Hucek), Soukup (64. Kubáň), Kabele (74. Dostál) - Vlasák, Gajdošík.