Parádně se odpíchli do nového ročníku ČFL fotbalisté Velvar. Hodně obměněný tým s pěti nováčky v základní sestavě veze tři body z Liberce, kde ligovou rezervu Slovanu porazil 4:2. Za domácí se trefil kladenský odchovanec Matyáš Bartoš, jenž už na severu Čech působí několik let.

V generálce před startem ČFL se v Uhříněvsi utkaly týmy Bohemians B a Velvar. | Foto: Deník/Michal Káva

Hostující kouč Zdeněk Hašek nasadil pětici nových hráčů, kromě brankáře Slaniny ještě obránce Jelínka se Žezulkou, záložníka Trávníčka a útočného Leitla, který dal i gól. Postupně naskočili další nováčci Břeh, Král nebo Korejec Kim, jenž také skóroval.

Nejdůležitější branky ale vstřelili hosté mezi 20. a 26. minutou. To začali přebírat nad zápasem opratě, Šustr je uklidnil přesnou dorážkou a pak zasáhl Leitl dokonale střílenou přihrávku.

Když brzy po přestávce Richter využil centr Vopata a ještě hlavou (což není právě jeho šálek kávy), už se zdálo, že zápas skončí klidnou výhrou hostů. Domácí však po závaru snížili a ještě kousali, ale gól debutanta Kima je definitivně uklidnil.

Až v nastavení korigoval zmíněný Matyáš Bartoš, odchovanec Kladna, pro něhož to byla první branka mezi dospělými a další krok na dlouhé cestě za snem prosadit se do libereckého A týmu.

„Ten gól mě trochu mrzí, nedohráli jsme tam standardku, ale když člověk jede se třemi body z Liberce a ještě na úvod sezony, tak musí být spokojen. Po úvodní čtvrthodině jsme už hráli hlavně my, měli dost šancí a reálně klidně mohl skončit zápas 8:3 pro nás. Těší mě, že na pěkně připraveném hřišti nahrávajícímu našemu fotbalu zahráli dobře i noví hráči. Akorát byl trochu problém při vítězném pokřiku – křičeli jsme hlavně my trenéři a pár hráčů co ve Velvarech zůstalo,“ smál se Zdeněk Hašek.

Jeho tým nyní čeká náročnější program. Ve středu hostuje na umělce Újezdu Praha 4 v Mol Cupu, pak v sobotu přivítá doma Chlumec nad Cidlinou.

Liberec B – Velvary 2:4 (0:2). Branky: 63. Málek, 90+1. Bartoš – 20. Šustr, 26. Leitl, 48. Richter, 81. Kim. Rozhodčí: Baum.

Velvary: Slanina – Jelínek, Žežulka, Šustr, Chábera - Leitl (61. Kim), Kott, Trávníček (86. Břeh), Havránek (61. Kim Dong-Ha) Richter (86. Král) - Vopat (82. Šlegl),