Slavnostní ráz mělo poslední vystoupení fotbalistů Sokola Hostouň v aktuální sezoně ČFL. Přijelo béčko Slavie Praha, už jistý vítěz skupiny A a horký kandidát na postup do druhé ligy. Sešívaní kvalitu potvrdili už do pauzy, jasně vyhráli 3:1 a nyní je čeká baráž s Velvary (středa venku a v sobotu doma v Xaverově). Hostouni sezona skončila, je šestá a je to historický úspěch klubu od letiště.

Trenér Hostouně Dominik Rodinger byl rád, že přišlo skvělých pět set diváků, mrzela ho však první půle, kterou Slavia vyhrála 3:0. Nejdřív potrestal špatnou rozehrávku brankáře Pančeva rychlý Jelínek, pak se tečovanou ranou prosadil Vorlický a tenhle nejlepší slávista, aspirant na A mužstvo, pak nádherně dal z trestňáku na 3:0. "Určitě jsme do poločasu nebyli lepší než Slavia, ale i tak jsme měli čtyři jasné šance. Jenže my je nedáme, a naopak Slavia promění vše co má, v tom je mezi oběma týmy rozdíl a proto jsou v tabulce první," mrzelo Rodingera.

Naopak byl rád, že tým nic nevzdal, po přestávce přidal, vytvořil si šance a nakonec dal i jednu branku Etemikem z penalty, pro kterou si útočník sám došel. "Řekli jsme si, že si půjdeme pro nějaké góly a že to Slavii ještě znepříjemníme. Jsem rád, že jsme na to ještě šlápli a zabojovali," řekl Rodinger a z tábora soupeře vyzdvihl Lukáše Vorlického. "Myslím, že lepší fotbalista se v Hostouni při zápase ještě neukázal," mínil.

A jak to bude s Rodingerovým dalším pokračováním v týmu Hostouně? S vedením klubu a hlavně šéfem Jiřím Hondlem je dohodnutý do konce příští sezony, ale také mu na stole přistály čtyři zajímavé nabídky. Sám kouč preferuje Hostouň, ale některé věci v klubu by rád posunul. Hlavně nechce přešlapovat na místě. "Určitě si s panem Hondlem sedneme a budeme se bavit co dál, kam klub posunutout, co by se dalo ještě trochu vylepšit. Každý z nás má nějaké představy a bude záležet na tom, kde se protnou," dodal Dominik Rodinger.

Hostouň - Slavia Praha B 1:3 (0:3). Branky: 69. Etemike (PK) – 7. Jelínek, 29. a 37. Vorlický. Rozhodčí: Nehasil – Melničuk V., Melničuk M. Diváci: 520.

Hostouň: Pančev - Čížek (69. Charvát), Mládek, Januška, Štětka, Klimenda (70. Paulizzi), Novák (69. Freisenger), De Siqueira, Hucek (72. Venacio), Egbe - Etemike (72. Křenek).