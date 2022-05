Slavia mohla jít na třetí příčku, zatímco Hostouň na třináctou. Mezi oběma týmy je v tabulce skutečně velký rozdíl, navíc na podzim vyhráli Vršovičtí 4:1. Favority byli i teď, když postavili třeba Samka, který už dává góly za Trpišovského A tým, nebo nadaného Nikla, syna někdejšího reprezentanta.

Výtečný je i brankář Sirotník, jenž v úvodu skvěle chytil hlavičku Janušky. Pak už měli šance také hosté, ale Viktor Pančev si do přestávky připsal dva skvělé zákroky. Jako bývalý sparťan měl devatenáctiletý talent velkou motivaci, potvrdil formu uplynulých týdnů a už nechal úplně zapomenou na výpadky v přípravě.

Kladno vyloupilo lídra z Mostu, životní trefou rozhodl Čížek

Rozhodnutí přišlo po změně stran. Rozhodčí Toucha viděl faul na Mikera a odpískal pokutový kop, který Dočekal proměnil. „Za mě to penalta spíš nebyla, to mi trochu kazí dojem z jinak fantastického zápasu. Přitom v první půli po faulu na Nerudu byla podle mne penalta jasná, tady jsem ale nic hrozného neviděl,“ uznal Dominik Rodinger.

V otevřeném duelu se po penaltě hnala Slavia za vyrovnáním. Ale domácí šlapali, skvěle zahráli oba stopeři Štětka s Charvátem, jeden z nejlepších výkonů v Hostouni odkopal Zahranychnyy. A když něco prošlo, byla tady skvěle chytají Pančev, jenž si navíc skvěle postavil tyčky – v závěru mu jedna pomohla.

„Má fazonu a dík za to patří i trenérovi brankářů Martinu Charvátovi. S Pančim pracujeme na to, aby hrál moderně a neodkopával zbytečně všechny míče. Možná to někoho v hledišti děsí, ale my to po něm chceme,“ chválil mladíka Rodinger.

Jeho tým je v podstatě zachráněn, ještě by za týden potřeboval neprohrát v Rakovníku. Třeba mu pomohou i fanoušci. „A klidně mohou být co nejhlasitější. Mužstvo to určitě vyburcuje, pro nás mohou být dvanáctým hráčem,“ dodal Dominik Rodinger.

Hostouň – Slavia Praha B 1:0 (0:0). Branka: 52. Dočekal (PK). Rozhodčí: Toucha – Vrchota, Havlík. ŽK: 72. Barbara – 20. Samek. Diváci: 300.

Hostouň: Pančev – Zahranychnyy, Štětka, Charvát, Freisinger – Januška (84. Pantič), Miker (70. Kubáň), Hucek, Štětka, Fotr, Neruda (70. Vlasák) – Dočekal (77. Hájek).

Slavia B: Sirotník – Švec, Bárta, Beran, Šmiga, Alrashdi, Behenský (60. Šubert), Labík, Nikl, Samek (60. Biegon), Usor.