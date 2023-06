S nejlepší sezonou v historii klubu se fotbalové Velvary chtěly rozloučit vítězně a po perfektním výkonu v první půli vyhrály na hřišti Hradce Králové 3:0. Tým skončil v ČFL na druhé místě, nasbíral 60 bodů a lepší byla jen slavná Viktoria Žižkov. Ani ta velvarský tým v sezoně ani jednou neporazila.

Jakub Šimkovský (vlevo) a Libor Drozda se s Velvary rozloučili, s nimi je trenér Zdeněk Hašek | Foto: David Vedral

Přestože byly Velvary hodně oslabené, po zásahu Vopata a dvou trefách Richtera z první části vyhrály 3:0. Byl to jejich jedenáctý zápas bez porážky, z toho devět jich tým vyhrál. Přitom jel bez těžce zraněného Březiny (potrhal si vazy v koleni i zranil meniskus), Jakaba (lýtko) či Tunga, jemuž vedení povolilo start na turnaji vietnamské komunity.

„Vzali jsme kluky z dorostu Dörfla a Bunikovského, ale tým to opět zvládl. Musím mu poděkovat za celu úžasnou sezonu. V ČFL jsme nevedl tým poprvé, ale získat 60 bod to je sakra těžký úkol,“ byl nadšený Zdeněk Hašek.

Zdroj: David Vedral

Tenhle trenér přišel před začátkem sezony trochu nečekaně místo také velmi úspěšného Pavla Janečka. Po podzimu to sice nebylo vůbec špatné, ale klub mrzelo několik domácích ztrát. Na jaře i tohle zmizelo a Velvary vyskočily až ke stříbrným medailím.

Jak to bude dál, to se ví jen u dvou odcházejících hráčů. Velkou ztrátou bude Libor Drozda, skvělý stoper i podle lidé z klubu také chlap, který však bydlí na Příbramsku, a dlouho dojíždění už na něj bylo příliš. Také krajní bek Jakub Šimkovský se rozloučil, tahle pila postranní lajny prý zamíří do Neratovic (?).

Hradec Králové - Velvary 0:3 (0:3). Branky: 32. Vopat, 34. a 42. Richter. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 128.

Velvary: Grümann – Šustr (85. Bunikovský), Šimkovský, Vopat, Havránek (78. Dörfl), Kott, Drozda, Chábera, Richter, Šlegl (57. Schneider), Rubeš.