Ještě to nemusel být konec. Ve druhé části se Hostouň zlepšila, navíc jí pomohl zkušený Michal Švec, jenž byl po hodině hry po druhé žluté vyloučen. První snížení ještě neplatilo pro ofsajd, ale pak si míč srovnal Mentberger a zavěsil. Chybělo ještě dost času na vyrovnání, ale hosté přesilovku nevyužili, navíc opět inkasovali a v poslední minutě dostali od Touly ještě ránu z milosti.

V Praze se Hostouni často stane, že proti béčkům ligových S nestačí od začátku. A nepoučila se ani teď. Domácím ještě pomohl špatným výkopem brankář Pančev, aby ho Toula ztrestal mistrnou technickou ránou. Pak měli hosté i trochu smůly, když Douděra v šanci pálil do tyče a odražený míč si obránci sami dokopli do sítě.

Na poslední místo tabulky ČFL, sk. A zase spadli fotbalisté Hostouně, jimž ani třetí rok po sobě vstup do soutěže nevyšel. Na Slavii vůbec nezachytili začátek duelu a už ztrátu nedohnali. Před Hostouň se už dostal Rakovník, který zelenobílí hostí příští týden. To už bude boj bez rukavic.

