Loňský vítěz divize B neodstartoval soutěž sice špatně, ale zatím bral jen tři remízy. Hostouň dokonce jen jedinou a dosud měla na kontě pouhé dva góly. Ale na severu Čech brzy účet srovnala.

Těžko říci, zda týmu pomohl zábavný paintbal, který si Hostouňáci zahráli před týdnem, aby konečně viděli, jak pořádně střílet, když jde do tuhého a soupeř vás chce skolit. Každopádně se jim v pátek dařilo.

Nejdřív předvedl čich na gól Adam Fotr a skluzem po standardce poslal zelenobílé do vedení. A chvíli na to se ukázala čerstvá posila ze Slavie, mladíček David Hájek. Trefil z vápna vingl a Chomutov byl na ručník.

Mohl být rád, že nedostal další góly, hlavně Fotr měl ještě jednu velkou šanci.

Po obrátce už hosté hlavně bránili a nemuselo se jim to vyplatit, Chomutov totiž měl dost šancí na to, aby skóre vyrovnal a možná i otočil. Kapitán Kubík ale mířil hlavou těsně vedle, neuspěl ani střídající Poku. Minutu před koncem pak Scheiner trefil tyčku a chvíli na to skvěle zasáhl brankář Hostouně Pančev proti elitnímu střelci Dolečkovi.

A tak měli Hostouňáci konečně v sezoně poprvé důvod k radosti.

FC Chomutov – Sokol Hostouň 0:2 (0:2). Branky: 15. A. Fotr, 20. Hájek. Rozhodčí: Raplík – Fojtík, Vodrážka. Diváků: 500.

Chomutov: Tomas – Schreiner, Kubík, Hříbal (82. Fadika), Kibal (46. S. Husič) – Hamouz – Černý (63. Poku), Kováč, Doleček – Škoda (46. Holák), Kopta

Hostouň: Pančev – Charvát (77. Novák), Kosík, Egbe – Kytka, Uhlíř (72. Januška), Hájek, Hucek (65. Jonáš) – De Siqueira (77. Okonji), Boháč, A. Fotr.