Před týdnem ničili Benešov z rohových kopů divizní Kladno a trenér Josef laštovka sliboval, že se na standardky v týdnu podívají. Podívali se zjevně poctivě, tentokrát z nich totiž hrozili oni. Hostouni navíc ublížilo, že byl brzy vyloučen Jiří Kabele za ostrý zákrok na Vosáhla. Také dostala po nepříliš prudké ráně Srba trochu smolně první branku a na druhé straně Rotbauer výborně vychytal tutovku hostujícího Zahranychnyyho.

Pro brankáře Hostouně Tetoura to byl zajímavý duel, protože do léta několik roků hájil právě branku Benešova. Návrat na známý trávník se mu nepovedl, po přestávce po třech rohových kopech inkasoval. "Škoda těch standardek, jinak to byl hratelný zápas," litoval šéf Hostouně Jiří Hondl.

Benešov - Hostouň 4:0 (1:0). Branky: 11. Srb, 49. Filip, 65. Brokeš, 78. Kalod. Rozhodčí: Zadinová – Nejedlo, Šafránková. Diváci: 210. ČK: 26. Kabele (HOS).

Benešov: Rotbauer – Lupač (81. Meszáros), J. Vosáhlo, Filip (76. Krunert), Pedro, Lička, Dufek (66. O. Vosáhlo), Kalod (81. Turek), Vrňák, Srb, Brokeš (81. Tomek).

Hostouň: Tetour – Konejl (61. Soukup), Trapp, Dosoudil, Charvát, Kabele, Zahranyčnyj, Brejcha (71. Hovorka), Čakurda (53. Lohojda), Vegricht (71. Smékal), Hájek.