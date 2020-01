Tým tady zatím představí dvě možné posily: Ondřeje Brejchu z Vyšehradu a brankáře Jaroslava Rojíka z Klatov. A možná jednoho hráče z Moravy. V plánu mají i další posily, ty ale zatím předseda Jiří Hondl tají. „Víte, jak to ve fotbale chodí,“ usmál se muž, jehož tým potřebuje hlavně náhradu na zraněného útočníka Václava Laušmana.

"Naším cílem pro jaro je spíše kádr konsolidovat než-li přifukovat. A vytvořit kostru týmu do budoucna. Některé věci jsou pořád v jednání, ale nebude to žádný fičák jako v létě," tvrdí Hondl.

Cílem klubu je podle jeho slov jít do jara se základním kádrem 16+2 (brankáři)+2 (mladí hráči 18-19 let s potenciálem), ale výkonnostně vyrovnaným. "Tak aby mohl naskočit do zápasu kdokoliv a nebylo to na hře poznat. Je to trochu změna od podzimu, kde příliš široký kádr nebyl tím pravým ořechovým. Nedalo se to úplně dobře sehrát a aby se udrželi hráči alespoň v nějaké rozehranosti, příliš často se měnila sestava ," dodal Jiří Hondl.

Mimo dosah kladenských fanoušků nastoupí Slovan Velvary ke třetí přípravě až v Hradci Králové, kde mu bude soupeřem Chrudim (12:00). Naopak Kladno po soustředění ještě nehraje, nastoupí až 1. února v Rynholci proti béčku Teplic.