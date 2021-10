Kdybyste přišli na posledních pět minut, viděli byste ze zápasu ČFL Benešov – Hostouň to nejatraktivnější. Obě mužstva sahala po třech borech, ale nakonec se body asi spravedlivě rozdělily za remízu 1:1.

Trenér Dominik Rodinger se snažil ještě něco vymyslet, ale čas ubíhal moc rychle // Sokol Hostouň - 1. FK Příbram B 3:4 (0:4), FORTUNA:ČFL, 24.10.2021 | Foto: Bohumil Kučera

Zajímavostí zápasu bylo, že hned několik aktérů má minulost svázánu s dresem protivníka. Hostouňský brankář Tetour roky hájil klec Benešova, na druhé straně zase působí ex-hostouňský Lička (byl náhradníkem) a hlavně Kamil Kulhavý, který si před sezonou odchod z Hostouně do Benešova doslova vyvzdoroval. Nakonec právě on – jak už to bývá, dal jedinou branku svého celku.