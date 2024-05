Tradičně už v pátek odehráli fotbalisté Hostouně zápas ČFL na půdě zachraňujícího se Písku. Díky dvěma gólům probuzeného kanonýra Grahama Etemikeho nakonec Sokol remizoval u Otavy 2:2.

ČFL: FC Písek - Sokol Hostouň 2:2 (2:1). | Foto: Jan Škrle

Nigerijský kanonýr přitom původně hrát neměl, před týdnem totiž podal špatný výkon a trenér Rodinger se (nejen) na něj zlobil. Jenže při rozcvičce se vážně zranil Adam Fotr, a tak Etemike nastoupil. „A probudil se, hrál velmi dobře,“ uznal Dominik Rodinger.

Hostouň šla bleskově do vedení, když Mládek nabil právě Etemikemu na hlavičku a útočník Hostouně trefil přesně. Krásná akce!

Jenže hostům se nepovedl konec prvního poločasu. Po faulu Kokeše vyrovnal z pokutového kopu ex-ligista Koreš a už v nastaveném čase udeřil Sajtl.

„První část poločasu jsme hráli na naše současné poměry dobře, ale na konci jsme zase začali dělat věci, které dělat nemáme a po dvou hloupých individuálních chybách jsme inkasovali,“ konstatoval trenér Hostouně.

Jeho tým se po přestávce zase zlepšil, přežil jednu šanci Písmu a pak se mu zásluhou Etemikeho povedlo vyrovnat. Mohl i rozhodnout, ale jednu šanci nedal a při druhé ho zastavil ofsajdový praporek.

„Ofsajd to stejně jako před týdnem s Bohemkou nebyl, ale mohli jsme rozhodnout i v jiných situacích, protože domácí potřebovali vyhrát a odkrývali obranu,“ litoval Dominik Rodinger.

Celkově byl ale rád, že tým zahrál přece jen lépe než v minulých kolech. „Udělal jsem si docela velkou analýzu naších výkonů a zjistit, co se nám ze hry vytratilo. Je to radost z fotbalu, my se totiž až příliš honíme za výsledkem. Taktiku je potřeba plnit a naplno hrát musíte, jenže radost ze hry vynechat také nesmíte. Proti posledním třem soupeřům, podle mne nejlepším týmům v soutěži (Táborsko, Domažlice a Slavia B) si tu radost ze hry budeme chtít užít a protivníky pořádně potrápit,“ dodal Dominik Rodinger.

Písek – Hostouň 2:2 (2:1). Branky: 42. Koreš, 45+1. Sajtl – 4. a 62. Etemike. Rozhodčí: Raplík.

Hostouň: Pančev – Bízek, Kokeš, Mládek, Freisinger (60. Paulizzi), Januška, Štětka, Fotr, Novák, Hucek, Egbe (67. Čížek).