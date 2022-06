Tak dostal jste Hostouň z divize do ČFL. Vybavily se vám při slavnostním ceremoniálu vzpomínky?

Určitě. Tady byly tři hlavní body. Když jsem přišel, tak hlavně záchrana, protože to byl první rok v divizi. Pak tam bylo něco navíc, což byl postup do třetí ligy a teď kluci uhráli celoroční záchranu, protože předchozí ročníky byly covidové. Takže tři cíle splněné a nadmíru spokojenost.

Co vám proběhlo v té rychlosti za těch pět let, které jste strávil v Hostouni?

Byla tam spousta momentů. První rok jsme se zachránili tři kola před koncem. Potom druhá sezona, kterou jsme nějak začali a skončili druzí. Ve třetí jsme jeli na titul. Takže se mi promítly všechny a teď to kluci zakončili krásným výsledkem a záchranou.

Výsledek 5:0 byl pro vás tedy třešničkou na dortu?

Úplně ideální. Doufám, že byl pro mě (směje se).

Když si shrneme celou vaší kariéru v Kladně, jeden start za reprezentaci. Jedná se o největší zážitek v kariéře?

Reprezentační start v Maroku byl překrásný vrchol kariéry. Škoda, že jsem ho nerozšířil.

Je vám 41 let, rok jste nehrál. Řeklo tělo dost?

Hodně zapříčinil covid. Trénovali jsme sami přes zimu, na jaře a to není ono, když si jde člověk ve 40 letech sám zaběhat do lesa a pak mu fotbal chybí. Není to ono. Bohužel se ozvala zranění lýtek, zadních stehenních svalů, životospráva šla dolů s věkem. Všechno se vším a tělo už to nevydrželo.

Slavnostní ceremoniál bývá většinou pro legendy a osobnosti klubu. Považujete se za ni?

Určitě jsou tady větší i starší legendy, pan Jirásek, v nějaké poslední době asi ano.

Kam se bude váš fotbalový život ubírat dál? Kopnete si za béčko?

Byla mi nabídnuta funkce trénování dorostu U19, kterou jsem přijal. Bohužel si myslím, že se nedá spojit s trénováním navíc a obávám se, že i béčko bude moc. Abych na jeden zápas šel a na další tři, čtyři ne, je podle mě zbytečné. To je pak na dohodě s majitelem klubu.

Dá se říct, že ve vašem případě jedna fotbalová kapitola končí, další začíná?

Doufám, že ano a bude stejně dlouhá jako ta fotbalová. Uvidíme, kde se zastaví.

Jaký budete trenér?

Jsem u nich tři týdny, tak si myslím, že jsem náročný. Jenom čas ukáže, jestli práce bude mít nějaké úspěchy a výsledky a kluci se budou někam posouvat.

Budete spíš na taktiku, techniku, nebo útočné a agresivní pojetí hry?

Chtěl bych být určitě útočný, ofenzivně laděný trenér a hlavně držení balónu, aby tam bylo, a aby soupeři běhali spíš bez míče. Takový mix. Samozřejmě ale komplexní fotbalista musí umět všechno – běhat, přihrávat, střílet.