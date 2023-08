Dva zápasy doma a oba přetavili ve tři body. Díky tomu zahájili fotbalisté kola Hostouň sezonu v ČFL dokonale. Po vyrovnaném duelu s Budějovicemi B zvládli i další těsný zápas proti pražské Admiře. Porazili ji 2:1, když rozhodl střídající Argentinec Tadeo Paulizzi svým prvním zásahem v hostouňském dresu.

Argentinec Tadeo Paulizzi vstřelil vítěznou branku Sokolů // Sokol Hostouň - FK Admira Praha 2:1, ČFL 13. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Podle předzápasového tipu trenéra Hostouně Dominika Rodingera měl hodně napovědět první gól… Přišel hodně brzy, ale nenapověděl nic, protože na ránu domácího Etemikeho po pěkném centru bleskově odpověděl hostující Šiler. Trefil šibenici a začínalo se nanovo.

„Ale hráli jsme fantastický poločas, měli jsme obrovské držení míče,“ chválil svůj tým Rodinger.

Po přestávce se hra otočila. Admira vsadila na vyšší presink a dostala domácí do potíží. „Ale máme vynikající brejky, což jsme při tomto způsobu hry soupeře využili a padla z toho také rozhodující zásah. Plus musím jmenovat faktor střídajících hráčů. Na hřiště jsem poslal Paulizziho, A. Fotra a novou posilu ze Sparty Klimendu a všichni se na rozhodujícím gólu podíleli,“ těšilo kouče Hostouně.

Krutá prohra na úvod. Hvězdné komando Milína položilo Doksy až v koncovce

Branka padla v 68. minutě, když Adam Fotr pěkně pokryl míč a hodil ho Tadeu Paulizzimu do sóla. Argentinec proměnil a jeho tým pak už cenný výsledek pohlídal.

„Měli jsme ještě další možnosti, už to ale nevyšlo. Ale je to úvod soutěže, který jsme si přáli a možná i vysnili,“ byl nadšený Dominik Rodinger a zastavil se také u řeči, kterou spoluhráčům přednesl po zápase záložník Zdeněk Hucek. „Poděkoval i klukům, kteří se nedostali do nominace na zápas. Také oni na tréninku ohromně dřou a díky tomu se posouvá celý tým tam, kam jsme si řekli, že se posunout chceme,“ dodal Dominik Rodinger.

Hostouň – Admira Praha 2:1 (1:1). Branky: 12. Etemike, 68. Paulizzi – 14. Šiler. Rozhodčí: Nedvěd. Diváků: 258.

Hostouň: Pančev – Novák, Kosík, Křenek (80. O. Fotr), Charvát, Januška (70. Freisinger), De Siqueira (60. Paulizzi), Hucek, Neruda (60. Klimenda), Mládek – Etemike (60. A. Fotr).