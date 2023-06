Hostouň spadla na desáté místo, trochu zbytečně. Bude pokračovat Rodinger?

/FOTOGALERIE/ Ještě chtěli v ČFL zabojovat o šesté místo, pro hostouňský fotbal by to byl historický úspěch. Ale nepovedlo se, Vltavín dal o gól víc a doma vyhrál 2:1. Hostouň tak končí až desátá, to je pro klub trochu zklamání. Nicméně na jaře přišlo víc ztrát než se čekalo.

Poslední kolo ČFL: Vltavín přehrál bílou Hostouň 2:1. | Foto: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček