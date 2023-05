Ani v Sokolově se fotbalisté Hostouně neradovali z výhry, na kterou čekají už 22. dubna, kdy senzačně vyloupili Králův Dvůr. Pak ještě odehráli pár slušných zápasů, ale teď z formy vypadli a ze hřiště už jistě sestupujícího Sokolova vezou jen bodík, když výhru ztratili v poslední minutě.

Sokol Hostouň - Baník Sokolov 1948 3:1, ČFL 30. 10. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Hosté šli do vedení v 65. minutě po rohu, který sice skončil ve druhém koutě hřiště, ale druhý centr trefil stoper Bízek ekvilibristicky přesně do domácí brány. Koncovka se ale Hostouni nepovedla. V poslední minutě pustili do výpadu Dolečka, ten se uvolnil pěknou zasekávačkou a Pančevovi nedal naději - 1:1.

Na závěru soutěže čekají Hostouň mnohem těžší protivníci, pražské týmy Admiry a Vltavínu. Proti kvalitě se ovšem Hostouni docela vede a třeba se hráči právě v těchto zápasech zpátky do pohody dostanou.

Sokolov - Hostouň 1:1 (0:1). Branky: 90. Doleček - 65. Bízek. Rozhodčí: Trska. Diváků: 150.

Hostouň: Pančev – Zahranychnyy, Bízek, Štětka, Hucek - Januška (90+2 De Siqueira), Krunert, Miker (90+1 Šmerda), Pavi (72. D. Novák), Neruda (46. F. Novák) - Vlasák (72. O. Fotr).