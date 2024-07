Trenér Dominik Rodinger vtipkoval, že delší letní volno má tým kvůli „úžasným“ jarním výsledkům. Zelenobílým se nedařilo, k tomu se od nich odvrátilo i herní štěstíčko, které jim předtím na podzim přálo, a tabulkou klesali. Přesto to byl nakonec jejich nejlepší ročník v historii klubu.

„My ale chceme samozřejmě navázat hlavně na ten podzim. Také proto jsme dali klukům delší volno, aby dobili baterky, odpočinuli si a do přípravy se těšili. V přípravě chceme i kondiční věci dělat hlavně s balonem, tomu věříme,“ říká trenér, který měl několik zajímavých nabídek z vyšších soutěží, ale s předsedou Hostouně Jiřím Hondlem má dohodu do příštího roku a tu chtěl dodržet už proto, že právě Jiří Hondl drží dohody také.

Hostouni vychází její hlavní cíl: vychovávat hráče pro vyšší soutěže. Loni se se přes Sokol dostal do druhé ligy střelec Adam Vlasák (Líšeň), letos stoper David Štětka, jenž přestoupil do Jihlavy. „Tohle je jasný záměr klubu, makat s kluky tak, aby se posouvali a aby se dostali do profesionálního fotbalu. Davida Štětku si v Jihlavě zatím trenér moc chválí,“ je pyšný na svého už bývalého svěřence Dominik Rodinger, jenž mohl přijít také o Nigerijce Etemikeho, ale útočník na testu v Táborsku neuspěl.

Co v Hostouni plánují za zajímavé změny v kádru? Některé věci podrží Dominik Rodinger pod pokličkou do středy, až bude vědět, že posily opravdu na tréninku má. Jiné věci jsou už dány.

S klubem se rozloučili Adam Kokeš, Václav Valín, Diego Venancio, zkušený Tomáš Křenek (Český Brod?) a Viktor Freisinger, jenž po zdravotních lapáliích bude spíš videoanalytikem týmu a kopačky obuje pouze ve stavu nouze.

Příchody? To jsou zatím hráči, kteří chyběli hlavně ze zdravotních důvodů. Stoper Lukáš Kosík už má koleno v pořádku, stejně tak útočník Dominik Šmerda. Do přípravy půjde i potrestaný Javier Neruda, jemuž zastavila FAČR na popud své etické komise činnost na 18 měsíců za pokus ovlivnění výsledku zápasu. Nyní bude žádat vedení Sokola o prominutí zbytku trestu, však také Rodinger od začátku za Nerudou stál a vinu zpochybňoval. „Na podzim by mu měl trest vypršet, ale požádáme o zkrácení. Uvidíme, jak to dopadne, každopádně do přípravy s námi půjde. Je to rozdílový hráč, na jaře nám hodně scházel,“ říká Rodinger.

Jeho tým si po hektických změnách ve skupinách ČFL sice nově zahraje derby s Velvary, ale to vlastně ani derby není, oba kluby to mají mnohem blíž k úplně jiným sokům. Řídící komise Čechy však rozhodla jinak a třeba zápas Hostouň – Kladno, na který by určitě přišlo víc než tisíc diváků, se konat nebude. „Za mě je to obrovská škoda, byl by to svátek fotbalu. Nechápu taková rozhodnutí. Sice jsem slyšel, že tam v minulosti byly nějaké fanouškovské rozbroje, ale to by se dalo zvládnout,“ myslí si trenér Hostouně.

Skupina A, kam spadá Hostouň, je však i bez Kladna nabitá skvělými týmy. V jejím úvodu si zelenobílí zahrají dvakrát doma, s Českými Budějovicemi B a Plzní B. Také proto vybíralo vedení Sokola utkání v přípravě zejména s mladými běhavými mužstvy jako jsou juniorka Žižkova, Vyšehrad, Teplice B, Mladá Boleslav B a Hradec Králové B. Většinou v okolí svého stadionu, ať už v Kněževsi, Jenči a jednou dokonce přímo doma v Hostouni (s Boleslaví B).

close info Zdroj: Sokol Hostouň zoom_in Přípravné zápasy Sokola Hostouň léto 2024