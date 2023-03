Zápas se vyvíjel jak Hostouň potřebovala. Po pěkné samostatné akci ji poslal do vedení nejlepší střelec týmu Adam Vlasák a zdálo se, že jeho tým má duel pod kontrolou. Vše se otočilo pět minut před pauzou. K nelibosti hostů odpískal rozhodčí Severýn proti Hostouni pokutový kop za údajný faul Štětky, který měl úplně jiný názor a podle něj fauloval spíše jeho protivník.

Hlavně však protestoval tak vehementně, že dostal žlutou kartu, a protože v debatě pokračoval, poslal ho Severýn do sprch. „David měl pravdu, ale tohle nic neřešilo, emoce musí zvládat. V lize by dostal za takovou věc mnohatisícovou pokutu, nás to potopilo,“ byl naštvaný trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Ten měl ještě krátkou chvíli radost, když domácí kopnuli penaltu mimo, ale ve druhé části už hosté oslabení neustáli, i když dost zbytečně. Během jediné minuty skórovali Arzberger a hned po něm Martin Zeman, někdejší borec Sparty či Plzně, jemuž je teprve třiatřicet, ale už nějaký čas kope pouze třetí ligu.

Jeho gól byl nakonec vítězný. Hostouň sice i v deseti za nepříznivého stavu přidala, ale šance na vyrovnaní nevyužila. Nepovedlo se to Vlasákovi, ten samý hráč pak po pěkné akci nenašel spoluhráče.

V hektickém závěru byl vyloučen také domácí Kraml a poté měl velkou šanci hlavou Kosík, ale netrefil zařízení. A tak hosté odjeli domů smutní. „To tedy jsme, ty dva inkasované góly padly z nešancí po našich hloupých chybách. Fatální pro nás ale bylo to vyloučení, máme na jaře třetí červenou ze čtyř zápasů. S tím musíme něco udělat, protože v jedenácti bychom v Přešticích vyhráli,“ dodal zklamaný Dominik Rodinger.

Na závěr ještě pochválil domácí areál, podle něj jeden z nejlepších v Česku s úžasně nachystaným trávníkem.

Přeštice – Hostouň 2:1 (0:1). Branky: 56. Arzberger, 57. Zeman – 22. Vlasák. Rozhodčí: Severýn. ČK: 91. Kraml - 40. Štětka. Diváků: 200.

Hostouň: Tetour – Bízek, Zahranychnyy, Kosík, Miker (76. Šmerda), Januška (46. F. Novák), Vlasák, Štětka, D. Novák, Hucek, Neruda.