Další nadějné mladé tváře, ale také brankáře slavného Šachťaru Doněck angažuje vedení fotbalového Sokola Hostouň. Týmu, který po postupu do ČFL ještě ani jednou nemohl soutěž dohrát, a tak se na podzim bude chystat na svou už třetí sezonu.

Nová posila Hostouně Gabriel Holub. | Foto: Sokol Hostouň

Klub podepsal smlouvu s talentovaným slovenským záložníkem Gabrielem Holubem. Je mu teprve 21 let, hrál druhou slovenskou ligu za slavnou Duklu Banská Bystrica a probíhající sezonu začínal před přerušením ve třetiligovém FK Rakytovce. „Jsem rád, že se podařilo dotáhnout další mladou krev do našeho kádru. Gabi je velmi pracovitý kluk. Bohužel je po velmi těžkém zranění, a tak s ním počítáme do budoucna,“ nastínil plány kouč Hostouně Dominik Rodinger.