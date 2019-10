Hostouň postavila do základu hned trojici nových hráčů: z Jihlavy získaného gólmana Dutku (jednička Kudrna se zranil), dále ex-ligistu Antla a Šustra. Zahráli dobře a přispěli svým dílem k celkově dobrému výkonu zelenobílých. „Už deset minut před zápasem jsem v kabině viděl, že to bude dobré. Hráči se maximálně soustředili, bylo ticho. A na hřišti pak podali výkon, jaký byl potřeba,“ pochvaloval si trenér Hostouně Ivan Pihávek.

Dva góly dali domácí z penalt. Poprvé v 10. minutě po sražení Zahranychnyyho ex-ligovým stoper Rakovníka Kleinem – proměnil Laušman. Před půlí se pak k Laušmanovi dostala průniková přihrávka a dílo dokončil Trapp. Po přestávce se povedla standardka Kabelemu. Dal ji na vzdálenější tyč a míč proletěl klubkem hráčů až do sítě. Vše uzavřel po faulu na nováčka Šustra z další penalty opět Laušman. „Jestli to je pro úleva? To ne, spíš pro kluky. Vyhrát jsme už nutně potřebovali a podali výkon, jaký k tomu byl nutný,“ dodal Ivan Pihávek spokojený s příchodem posil, které mají něco odkopáno, nechybí jim dynamika ani šikovnost.

Hostouň – SK Rakovník 4:0 (2:0). Branky: 10. Laušman (první z PK), 41. Trapp, 60. Kabele. Rozhodčí: Švagr.

Hostouň: Dutka – Antl (88. Vašák), Trapp, Dosoudil, Charvát - Zahranychnyy, Marek, Šustr (88. Vojtěšek), Kabele (84. Hovorka) - Laušman (79. Vegricht), Baratynskyy (74. Hájek).

SK Rakovník: Zach – Pelyák, Ducár, Dolák (46. Sklenka), Rohla (74. Severin), Krupička, Duchoň, Milec (74. Vilímek), Hamouz, Hejda, Klein.