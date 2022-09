Na jeho týmu bylo vidět, že mu pomohl domácí úspěch s Přešticemi, ale i posílení hry o zmíněného Krunerta, ex-ligového borce Teplic, jehož příchod dotáhl šéf klubu Jiří Hondl při pohárovém mači Hostouně s Duklou.

Zápas se povedl i dalšímu ex-ligistovi Januškovi, jenž otevřel brzy skóre střelou na zadní tyč, ale domácí Prágr brzy vyrovnal. Po obrátce však Hostouň utekla na 1:3. Nejprve opět díky Januškovi, který zblízka dokončil akci Vlasáka a pak právě Vlasákovi připravil branku Škryja, jenž podle kouče patřil k nejlepším.

Po Vlasákově trefě chybělo už jen jedenáct minut, ale domácí se nevzdali. A brankáře Pančeva, který se vrátil mezi tyče poprvé od nešťastného krvavého zranění hlavy v poháru s Duklou (tentokrát marodil Tetour), překonal ještě Skala. Hosté však výhru udrželi. „Klukům patří obrovský dík za to, jak to odmakali. Navíc jsme se zase velmi dobře připravili a jediné mě mrzí, že obě branky jsme dostali ze situací, na které jsme se chystali,“ hodnotil Dominik Rodinger.

Doplnil, že výsledky jsou příjemné, ale sází spíš na to, jak mužstvo hraje. „Je mi jasné, že předseda Hondl a další chtějí výsledky, to chápeme, ale my od toho chceme hráče oprostit. Stejně ať bude výsledek jakýkoliv, půjdeme v pondělí na trénink a budeme makat na věcech, které musíme zlepšit,“ vysvětlil záměr, jenž se však hodí pouze v systému, kdy vyhráváte. Naopak při několika prohrách v řadě na něj slyší málokteré vedení…

Dominik Rodinger však výsledky mít začal a s dobrou náladou věnoval výhru svojí babičce. „Je jí dneska devadesát roků a jediný jsem chyběl na oslavě já. Prostě černá ovce rodiny, ale s babičkou jsem mluvil a popřála nám výhru. Proto patří jí,“ dodal kouč Hostouně.

Slavia Karlovy Vary – Sokol Hostouň 2:3 (1:1).

Branky: 22. Prágr, 86. Skala – 17. Januška, 70. Januška, 79. Vlasák. Rozhodčí: Kolátor – Baum, Flade. Diváci: 150

Karlovy Vary: Vaněček – Knop, Skala, Pěkný, Prágr, Toure (76. Černý), Červený, Matoušek, Tůma (76. Mašata), Dubnička, Ede (57. Horník)

Hostouň: Pančev – Zahranychnyy, Kosík, Štětka, Charvát - Januška (79. Bízek), Krunert, Shkyria, Hucek (90+3. Contreras), Paulizzi (56. Habovda) - Vlasák (79. Novák).